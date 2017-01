Jättesprickan växer – enormt isblock på väg lossna

Sprickan på den gigantiska isytan Larsen C har vuxit med ytterligare 10 kilometer sedan årsskiftet, uppger brittiska forskare. Klyftans totala längd uppgår nu till 175 kilometer, med bara 20 kilometer kvar som binder isblocket – lika stort som Gotland och Öland tillsammans – till shelfisen.

En shelfis är ett slags isplattor som är anslutna till inlandsisen men i kontakt med havet.

När det framtida isberget lossnar förlorar Larsen C mer än 10 procent av sin area, vilket i grunden kommer att förändra det antarktiska landskapet. Shelfisen Larsen C väntas bli mindre stabil, vilket kan leda till ytterligare förluster av is längre fram.

– Kalvningen av det här stora isberget kan bli första steget till en kollaps av shelfisen Larsen C, uppgav professor David Vaughan, chef för British Antarctic Survey, nyligen för brittiska journalister.

När delar av shelfisen faller i vattnet påverkas inte havsnivån, däremot kan en sådan händelse starta ett förlopp där bakomliggande is rör sig nedåt mot havet.

Uppgiften om en decimeters havsnivåhöjning gäller alltså inte det isblock – ett av världens tio största – som nu är på väg att slita sig loss. Siffran ska i stället ses som ett mått på hur mycket vatten som finns i bakomliggande glaciärer.

När shelfisen lossnar försvinner den ”vägg” som funnits mellan havet och glaciärerna, som hindrat glaciärerna att röra sig mot vattnet. Om allt vatten som finns i dessa smälte skulle havnivån globalt stiga med omkring 10 centimeter.

Sprickan i isytan Larsen C på Antarktis. Foto: John Sonntag/IBL

Att så sker är dock inte särskilt troligt, enligt Magnus Hieronymus, oceanograf vid SMHI. Han hänvisar till modellkörningar, där forskare visat att isen från antarktiska halvön väntas bidra med omkring 0,1 millimeters höjning per år fram till 2300.

I dag har vi en havsnivåhöjning på omkring 3 millimeter per år.

– Det kommer att fortsätta att vara kallt på Antarktis och det är inte troligt att all is åker ner i havet. Bidraget fram till år 2300 blir mer sannolikt kring 3 centimeter, enligt de här modellstudierna. Med andra ord ska man inte förvänta sig en kraftighavsnivåhöjning i morgon eller nästa vecka, säger han.

Magnus Hieronymus påminner om att det isblocket som håller på att rasa är en tiondel av Larsen C, och att Larsen C är bara en del av den is som finns på antarktiska halvön.

– Men man tror att det som nu händer kommer att leda till ökad instabilitet. Exakt hur det påverkar vet ingen, säger han.

Shelfisen som nu är på väg att lossna är 300 meter tjock. Forskarna påpekar att det snarare rör sig om en geografisk än en klimatologisk process. År 1995 respektive 2002 kollapsade Larsen A och B.