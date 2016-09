Jared Leto porträtterar Andy Warhol

Leto ska inte bara spela titelrollen i "Warhol" – han ska även producera filmen tillsammans med Michael De Luca ("The social network", "Captain Phillip"). Manus skrivs av Terence Winter som skapade tv-serien "Boardwalk empire" och som Oscarsnominerades för sitt filmmanus till "The wolf of Wall Street".

Andy Warhol (1928–1987) är en av de mest kända konstnärerna inom popkonsten. Bland hans många verk finns bland annat bilder föreställande sopburkar och färgglada Marily Monroe-porträtt.

När "Warhol" får premiär är inte känt.