”Jag ville återvända till då Lenin var levande”

Catherine Merridale är en brittisk författare och historiker. Hon har studerat i Moskva och besökt Ryssland vid flera tillfällen.

Hennes första bok, "Night of Stone. Death of memory in Russia", kom 2000. På svenska finns sedan tidigare "Ivans krig. Liv och död i Röda armén 1939-1945" och "Kreml. Symbolen för makt och rikedom".

"Lenins resa. Vägen till revolutionen 1917" ges ut i januari på Historiska media, i översättning av Claes Göran Green.