Inför presidentvalet 2008 pratade SvD med amerikanska väljare. Inför valet i år har SvD träffat åtta av dem för att höra deras tankar om kandidaterna. Intervjuer med väljarna kommer att publiceras löpande under åtta dagar.

Ken Fenicel, 72 år, arbetar med att bygga bilar åt samlare och bilentusiaster. Branschen har inte mått bra under tiden med Obama i Vita huset, enligt Ken. Foto: Ola Torkelsson

Ken Fenicel, 72 år. Bor i Hummelstown, Pennsylvania. Bilbyggare och företagare. Röstar på Trump.

– Jag ska vara på plats vid vallokalen tidigt på valdagen. Funktionärerna brukar dra igen draperiet bakom mig när jag röstar men för min del får det gärna vara vidöppet. Jag vill att alla ska veta att jag röstar på Trump.

Ken Fenicel arbetar som bilbyggare. Han bor och driver sitt eget företag i Hummelstown, Pennsylvania. Verkstaden dånar av ljud. I olika rum arbetar bilmekaniker på olika bilar.

Annons X

Ken älskar att arbeta med bilar. Bilarna är specialbyggen som kostar mycket pengar. Bland kunderna finns både rika samlare och vanliga bilentusiaster.

Det första Ken visar när han tar emot mig är Trumpdekalen som sitter på en dörr i verkstaden.

– De senaste åren har varit dåliga. Min bransch har tappat. Det är inga som vågar satsa pengar när Obama är president.

Ken är mycket kritisk till Obamas politik. Han tycker ingenting har varit bra och han ser fram mot valet i november.

– Trump kommer att presentera lösningar inte bara för oss företagare utan också för amerikanska familjer. Han kommer att stabilisera och sänka skatterna. Det resulterar i tillväxt och det behöver vi.

För Ken spelar det ingen roll om funktionärerna i vallokalerna drar för draperiet bakom honom när han röstar. "Jag vill att alla ska veta att jag röstar på Trump", säger han. Foto: Ola Torkelsson

Hillary Clinton borde åtalas, säger Ken. Hon blir inte tillräckligt noga granskad i medierna hävdar han.

– Jag upplever att hon och även hennes man Bill Clinton har gjort många olagliga saker. Jag är mycket misstänksam mot henne.

– För ett tag sedan umgicks jag med en kvinna som var liberal. Vi konstaterade båda två att det inte fungerade. Vi såg på världen på helt olika sätt och det gick inte att förena.

Ken tror att Donald Trump är seriös när han talar om att bygga en mur mot Mexiko men han tror inte att Mexiko kommer att betala för den.

– Jag bryr mig faktiskt inte om vem som betalar för muren bara den blir byggd.

– Det bästa med Amerika är att vi har så mycket att erbjuda. Men jag tycker att vi erbjuder för mycket. För mycket ekonomisk hjälp. Pengar måste man lära sig att tjäna själv när man kommer till USA.

Trump behöver bara stå till svars inför väljarna eftersom han finansierat sin kampanj själv, vilket är mycket positivt, enligt Ken

– När Trump blir president tror jag att han gör det han lovat. Människor som vill komma till USA får ta en kontrollerad väg in i landet. Som vi gjorde förr. Folk fick komma till Ellis Island i New York för att få komma in i landet.

Ken är positiv till Trumps idé om att bygga en mur mot Mexiko, men han är inte övertygad om att Mexiko kommer stå för notan, vilket Trump hävdat. Foto: Ola Torkelsson

Ken är säker på att Trump kommer att växa med uppgiften.

– Trump kommer att omge sig med specialister som kan sina respektive områden och kan ge bra råd. Han behöver inte kunna varje liten del av allt.

– Jag hoppas att fler amerikaner framöver förstår vad som är bra med konservatism, så kan att vi får ytterligare en konservativ president efter Trumps år i Vita Huset.

Text & foto: Ola Torkelsson