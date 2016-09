”Jag trodde Tjernobyl var en person”

”Jag minns” Dela ditt minne – skriv vår historia. Tillsammans med läsare och kulturpersonligheter samlar SvD Kultur in minnen från de senaste hundra åren. Blicka bakåt, vässa formuleringarna och lämna ditt minne i formuläret. Tänk på att börja med orden "Jag minns..." och att varje minne får vara maximalt 350 tecken.

Foto: Izabelle Nordfjell/TT/AP

Sofia Jannok trodde att Tjernobyl var en person

”Jag minns att jag som fyraåring 1986 trodde att Tjernobyl var en person, typ en släkting, eftersom de vuxna pratade så mycket om “honom" det året. Det svarta molnet la sig över jorden där vi bodde, över renarnas vidder. För folk som lever direkt av naturen blev det ett ödesslag. Alla pratade om det, men som fyraåring var det inte lätt att greppa grejen.”

Artisten Sofia Jannoks blandning av pop och jojk har Grammisnominerats två gånger. 2016 släpptes hennes fjärde album ”ORDA This is my land”.