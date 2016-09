”Jag toppar fortfarande listan över 'opålitliga' författare”

Ak Welsapar. Foto: Privat

Vad handlar din nya bok om?

– ”Detta mörker är ljusare” är en roman om en enskild människas kamp mot en totalitär regim. Huvudpersonen Aman-Sahad är föräldralös och utnyttjas av en girig släkting under uppväxten. Ett utnyttjande som i vuxen ålder övertas av landets regim, som dag och natt övervakar och kontrollerar inte bara hans utan alla medborgares liv och leverne. Aman-Sahad kämpar för sitt mänskliga värde och sin heder, han strävar efter frihet. Detta stör inte bara makten, utan även folket i hans omedelbara närhet, därför isoleras han steg för steg. Till sist blir han tvungen att lämna sitt älskade yrke som journalist i huvudstaden och flytta ut till öknen, där han försörjer sig som fåraherde. Men tro inte att makten och dess hantlangare släpper greppet om honom för det!

När ges ”Detta mörker är ljusare” ut?

– Det som är viktigt för mig är att romanen är färdigöversatt till svenska – av Ola F Nilsson och mig. Den kommer eventuellt att ges ut på samma förlag som mina tidigare romaner ”Kobra” och ”Legenden om Aypi”, nämligen på Bokförlaget Tranan.

Du fyller 60 år i dag. När du flydde Turkmenistan 1993 var du 37 år gammal – trodde du då att du skulle leva i exil så länge?

– Nej, nej, nej! Jag hade inte den minsta aning om att jag tog farväl av mitt hemland nästan för evigt! Jag kommer ihåg att när jag lämnade mitt hem, så bad jag min fru att inte röra mina papper på arbetsbordet. Jag hoppades då komma tillbaka inom några veckor eller högst några månader. Jag var helt övertygad om att en sådan omänsklig regim som var på väg att etablera sig i Turkmenistan efter Sovjetunionens kollaps inte skulle kunna överleva mer än bara några månader. Vid den tiden var vi alla euforiska och trodde på en bättre tid. Ingen av oss anade att totalitarismen skulle slå tillbaka i alla postsovjetiska länder – med undantag från Baltikum – inom så kort tid. Vem kunde ana i början av 1990-talet att stalinismen skulle ge sådana metastaser som putinism och turkmenbasjism i post-Sovjet?

Tror du att du kommer att kunna återvända till Turkmenistan?

– Hoppet är det sista som överger människan. Självklart hoppas jag på det. Mina böcker smugglas in i Turkmenistan och de ges ut som samizdat-litteratur, precis som under sovjetisk tid. Jag toppar fortfarande den svarta listan över ”opålitliga” författare, trots att det har gått 23 år sedan jag lämnade mitt hemland. Jag är inte välkommen till Turkmenistan. Jag jämför dagens situation i Turkmenistan med hur situationen såg ut i det forna Sovjetunionen. Där växlade man ungefär vart tjugonde år mellan den hårda politiska linjen och töväder. På det sättet så rehabiliterades de personer som hade drabbats av stalinismens repressalier år 1937–38 under Nikita Chrusjtjovs politiska töväders tid efter 1956. De flesta som överlevde repressalierna kunde mer eller mindre återgå till normalt liv. De som flydde Sovjetunionen under Brezjnevs tid, mellan 1965 och 1982, rehabiliterades efter 1985 när Michael Gorbatjov kom till makten och förde in perestrojka i politiken.

– Men i Turkmenistan har regimen inte drivit någon töväderspolitik gentemot regimkritiker eller obekväma. Efter Nijazov-Turkmenbasjis bortgång i 2006 har hans efterträdare Gurbanguly Berdimuhamedow inte normaliserat politiken. Han har ingen egen politisk linje utan följer Turkmenbasjis, varför det inte blev något töväder i Turkmenistan efter 2006. På det sättet påminner Turkmenistan mer om Nordkorea än om Sovjetunionen.

När din förra roman ”Legenden om Aypi” kom ut förra året var den en språklig sensation – den första som direktöversatts från turkmenska till ett europeiskt språk (bortsett från ryska) sedan 1860-talet. Nu har den kommit ut på engelska, vilket resulterat i en ny språklig sensation. Berätta!

– Verkligen, jag fick äran att vara den första turkmenska författare som kom ut med en bok på svenska som översatts direkt från turkmenska till svenska. Det var romanen ”Legenden om Aypi” som Bokförlaget Tranan gav ut år 2015. Nu kommer romanen ”The tale of Aypi” i engelsk översättning av W M Coulson och jag blir pionjär igen – det var den första turkmenska roman som översatts direkt från originalspråket till engelska! Jag vill också säga att även romanen ”Detta mörker är ljusare” översattes direkt från turkmenska till svenska. Att som författare vara i exil är alltså inte bara förlust och lidande…