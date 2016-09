”Jag ska vrida Gud ur händerna på idioterna”

Säkert är kyrkan också ett sätt att orka med mammas sjukdom. Kyrkan associerar ju både till hem och barndom för en frikyrkopojke som jag. I den lilla Allhelgonakyrkans källare leder jag ett bibelstudium varje tisdag. Ibland kommer det fem personer, ibland tio. Så småningom blir vi till en fast grupp, och ibland tror jag att den där lilla bibelgruppen i kyrkans källare är det närmsta jag kommit att tillhöra en gemenskap i hela mitt liv.

Parallellt med teologin skriver jag på nästa del i serien om ”En komikers uppväxt” som alltid varit avsedd att bli en trilogi. Den ska heta ”Ett ufo gör entré” och ungarna i Sävbyholm är nu 15 år och uppbrottet från barndomen står för dörren.

”Ett ufo gör entré” är till skillnad från ”En komikers uppväxt” nästan rakt igenom självbiografisk. Kanske en reaktion på de som menar att jag inte har rätt att skildra det eller det för det vet jag ingenting om. Mitt eget liv måste jag ju ändå ha rätt att berätta om. Romanen kommer ut samtidigt som jag har premiär på nästa show ”Livet”.

Showens namn kommer sig av en liten bok jag hittar i en av mammas otaliga kartonger och som jag skrev när jag bara var sju år gammal. Boken har bara två korta kapitel och jag har kallat den för ”Livet”. I första kapitlet står att jag går i klass 1 L, att alla bråkar jämt och att jag inte har några kompisar i skolan, och så har jag ritat en kille som ligger underst och blir slagen. I andra kapitlet står att det är likadant hemma, och så har jag ritat en pojke som blir jagad.

Och sen är det inte mer.

Och jag förstår att jag måste svara den här ledsna sju-åringen på hans påstående om vad livet är. Så showen jag gör blir ett försvar för varje udda liten unge, varje litet ufo från rymden kommen, som försöker reda sig en tillvaro här i Sävbyholm, Sverige, det jävla skitnästet. När jag var 15, 16 och mådde piss gjorde jag några tafatta försök att ta livet av mig, men sen skrev jag en sorts avtal med mig själv, jag lovade att ge mig själv fem år. Hade inte livet blivit bättre efter fem år fick jag ta livet av mig då, men inte förr. Och livet blev bättre. Jag är fortfarande så arg på alla vänner som tog livet av sig. Som bara klev av.

World Trade Center-attacken 11 september 2001. Foto: CHAO SOI CHEONG / TT

Nu är det 2001 och vi har snart premiär på ”Livet”. Just den här dagen ska jag åka till Eskilstuna och på kvällen pröva alla texterna första gången för publik. Det är den 11 september. Medan jag repeterar med ensemblen på dagen börjar vi höra de underligaste rykten. De lyckas till och med sippra ner till källaren inne på gården på söder där vi jobbar. Nån verkar kapa flygplan, nån verkar tvinga flygplanen att krascha. I offentliga byggnader i USA som det verkar. Är det nåt makabert skämt? Det låter helt absurt. Men det är sant visar sig. Ett eller om det är två flygplan kör rätt in i World Trade Center-tornen i New York. Ett annat flygplan demolerar Pentagon.

Radion står på i bilen på väg till Eskilstuna. Fler och fler rapporter om vad som händer på andra sidan Atlanten, ännu osammanhängande men alltmer skrämmande. Människor kastar sig ut från skyskraporna i panik, det är fara att husen kan rasa. Många tusen kan dö. Det står klart att det är en terroristattack större än nästan någon annan tidigare. Det är som om tillvaron tiltar den här septemberdagen på E20 mot Eskilstuna. Som vägen framför mig försvinner och en avgrund öppnar sig. Världen kränger och bävar.

Vi drabbas alla av en känsla av yrsel, av overklighet, som när Palme sköts eller Estonia sjönk. Och mitt i denna tragedi som utspelar i realtid i New York måste jag här i periferin ta ställning till något som futtigt som om jag verkligen ska ställa mig på scenen en sån här ondskans och skräckens dag och försöka vara rolig. Är det opassande, rentav cyniskt av mig? Men att tystna? Är inte det att ge upp? Jag bestämmer mig ändå för att genomföra framträdandet, och efter en försiktig öppning blir jag förundrad över värmen i salongen, hur skratten ikväll väller fram som en befrielse, jag hittar inget annat ord.

Det vi gör på den här lilla landsortsteatern långt bortom världens alla stora metropler är det rätta. Att komma samman för att leka, skratta och sjunga tillsammans är en akt av motstånd. Det är människans förmåga att leka, skratta och sjunga som gör henne värd att försvara. Vi som håller på med humor kan ibland få känna att det inte räknas som lika fint eller angeläget som den seriösa dramatiken, filmen, litteraturen. Men sedan den där september- dagen i Eskilstuna är jag stolt över att vara komiker. Att jag är en sån som kan få andra att skratta.