”Jag respekterar inte Sverige längre”

Oliver Stone tycker något är fel med dagens Sverige. Foto: Jimmy Olsen/insight media / InSight media

Du är aktuell med filmen Snowden. Hur gick produktionen till, han är ju extremt kontroversiell i USA?

– Vi var självklart högst medvetna om det, och försökte hålla oss under radarn så mycket som möjligt. Vi spelade in i Tyskland och reste tillbaka till USA för en scen i Washington DC. Första dagen gick vi förbi Vita huset med Snowden, i gestalt av Joseph Gordon-Levitt. Efteråt reste vi till Hawaii, och sedan till Hong Kong och Moskva. Vi var hela tiden tvungna att brottas med en tajt budget, eftersom vi inte fick något stöd från de stora filmbolagen. Men Open Road Films klev in, vilket i grunden är ett litet bolag, men de ligger bakom filmer som Spotlight. Vi fick även uppbackning från Frankrike och Tyskland. Sammantaget gjorde detta filmen möjlig.

Hur tycker du att Sverige behandlat Snowden-affären?

– Dagens Sverige är en stor besvikelse för mig. En Snowden på 1960-talet skulle ha fått ett mycket bättre bemötande om han hade sökt asyl i Kanada, Schweiz eller Frankrike. Och i synnerhet i Sverige, eftersom ni då tog er an amerikanska desertörer och vapenvägrare. Det var det Europa jag kände till som ung man. En plats präglad av neutralitet som man kunde söka sig till. Då var det separata länder, EU fanns inte. Folk hade sina egna tankar, de var fria. USA hade varit ekonomiskt dominerande länge, och var på väg att växa sig ännu större. Men det var ännu inte vad det är i dag – då en person söker asyl i världen och blir behandlad på det sätt som Snowden blev. Ignorerad, för att folk är så rädda för USA. Och Sverige skulle kunna beskyllas för samma sak gällande Julian Assange från Wikileaks.

Men där var ju omständigheterna helt annorlunda. Han var åtalad för våldtäkt.

– Det är sant, men det fanns definitivt ett annat motiv bakom åtalet som väcktes mot honom. Det svenska rättsväsendets position i frågan var rigid, och deras ställningstagande hårt. Jag tycker att Assange gör en rimlig bedömning när han säger ”Om jag åker tillbaka till Sverige så kommer jag att utlämnas till USA”. Och nu är det tal om att Sverige ska gå med i Nato för att ryssen kommer. Något är fel i Sverige. Det är inte längre det land som jag tidigare respekterade.

Du har precis fyllt 70. Vad innebär det för din syn på livet?

– Jag är förvånad över att jag fortfarande arbetar och gör filmer som betyder något för mig. Det är jag glad över. Jag utmanar mig själv, och i mångt och mycket plågar jag mig själv också. Man vet mer om livet i den här åldern, och det är svårare att vakna på morgonen. Svårare att komma i ordning. Jag skulle förstås kunna pensionera mig. Men var? Italien är trevligt. Det finns fina områden där, och i norra Spanien. Ja, vad gör man? Jag vet inte. Jag får ta itu med det efter att den här filmen är avklarad.