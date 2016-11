”Jag minns rösten i telefonen: Ta in barnen, nu genast.”

Flourtanten på besök

Flourtant på ingång. Foto: Mats Andersson/TT

”Jag minns hur flourtanten kom in i klassrummet med brickan med små genomskinliga plastmuggar. När alla hade fått varsin mugg började vi på given signal att skölja tänderna. Och när tiden var ute spottade vi ut samtidigt i våra små muggar. Tanten gick runt och samlade in muggarna på brickan. Sen fortsatte lektionen igen.”

Malin Wennerhult