För tre veckor sedan stod jag utanför min port i obeskrivlig smärta och väntade på en ambulans som inte kom.

Smärtan gjorde att jag vaggade lite från sida till sida, ungefär som när man lyssnar på en väldigt bra låt som ligger bpm-snäppet under det dansbara. Jag noterade hur en bekant person i grannhuset tog mycket långsamma små steg, hela tiden med blicken på mig där utanför glasfasaden, innan hon segade sig upp för trappan och in till sig.

Det här var mitt tredje njurstensanfall. Risken att jag kommer att få det igen finns definitivt på min livskarta.

Eftersom klockan var tolv på natten kunde jag ana vad hon förmodade. Så när jag såg en annan granne komma gående tyckte jag det var bättre att förekomma och stötte fram: ”Bli inte rädd. Jag har ett njurstensanfall och väntar på en ambulans som jag verkligen hoppas kommer snart.”

”Vad tråkigt”, sade grannen och gick förbi och in i vår port.

Enligt den europeiska urologorganisationen EAU har antalet njurstensanfall fördubblats under de senaste trettio åren, till runt 55 miljoner fall årligen.

Just dåligt vattendrickande, övervikt, ärftlighet och en hel massa annat som man inte kan påverka kan leda till njursten.

Harvard Medical School rapporterade nyligen att även vad gäller njursten har den tidigare vinnaren – vita medelålders män – fått se sig marginaliseras och njursten har blivit allt vanligare bland kvinnor och barn. Kvinnor under 25 år leder till och med njurstensligan i jämförelse med män i motsvarande ålder. Detta faktum är riktigt häpnadsväckande eftersom en delförklaring kring varför njursten ökar, enligt Harvard Medical School, har med klimatförändringen att göra. Att en stadigt högre lufttemperatur leder till uttorkning. Förutom kvinnor mellan 25 och 45 finns det i alla fall inga jag lyckats observera som oftare bär på vattenflaskor än kvinnor under 25.

Just dåligt vattendrickande, övervikt, ärftlighet och en hel massa annat som man inte kan påverka kan leda till njursten. Man bör dessutom undvika vissa saker för att inte skapa nya stenar. Som svart te. Vilket för mig, som alltid haft en plastpåse med fyra pyramidpåsar PG Tips i handväskan i den händelse jag hamnar någonstans där de inte har godtagbart svart te, är som att få höra att jag inte får läsa.

Och det kan vara bra att veta redan nu att det tar en timme att få ambulans av SOS Alarm vid njursten. Och att det alltid krävs två samtal.

Så det kan alltså hända att du ganska snart stöter på någon som går runt, runt eller vaggar eller kryper i obeskrivlig smärta. Och då känner åtminstone jag att ett avmätt ”Vad tråkigt” inte riktigt håller empatimässigt.

Inte heller duger det att, som under mitt första njurstensanfall, kliva över mig där jag ligger och vrider mig i plågor, ställa ner toaletten som skulle bytas och gå därifrån. Utan ett ord. Som den toalettbytande hantverkaren gjorde. Och det är inte heller helt okej, att som under min andra njursten, då jag efter en sjukhusvistelse ligger raklång i vanvettig smärta, bli uppringd av förlagets vd som berättar att tidningen jag är chefredaktör för läggs ner. Inte för att det var ett beslut jag motsatte mig. Vi kunde av olika orsaker inte göra de förändringar som behövdes. Men det är faktiskt inte ok att inte låta chefen komma upp på benen och ge beskedet till medarbetare och press med flera.

Du kan själv ligga där i fingerkrökande smärta en dag. ”Hur kan jag hjälpa dig?” är nog vad du helst vill höra då. Och det kan vara bra att veta redan nu att det tar en timme att få ambulans av SOS Alarm vid njursten. Och att det alltid krävs två samtal. Det är till exempel sånt andra människor kan hjälpa till med.