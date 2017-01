”Jag kunde inte ta in att vi aldrig skulle få se pappa igen”

Född: 1981.

Bor: London.

Familj: Fru och tre söner, 7, 4 och 1 år.

Gör: Författare och redaktör på Granta books.

Aktuell med: Debutboken ”Sorgen bär fjäderdräkt” har precis kommit ut på svenska.

Läser just nu: George Saunders roman ”Lincoln in the Bardo”. ”Den är så, så bra!”

Gör mig glad: ”När min yngste son säger sina första ord och får våra två andra söner att skratta. Jag har aldrig känt mig så lycklig som när jag ser det.”

Gör mig ledsen: ”Det växande hatet i världen.”

Längtar efter: ”Att få simma i kallt vatten. Jag blir orolig i kroppen om jag inte har fått simma i kallt vatten på länge.”

Saknar: ”Jag behöver inte säga min pappa, eller hur? Nej, jag säger min vän Rupert. Han var en stor, fantastisk, generös man som dog alldeles för ung.”