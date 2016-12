Krigen tar inte slut för att tomten kommer. Säkerhetsrådets Mats Johansson summerar ett eländesår som ändå slutade i dur med Gotlandsfrågan.

Många har bidragit till kampen mot Nord Stream, bland dem försvarsminister Hultqvist och försvarsutskottets Hans Wallmark (M). Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet

Vilket år! Mycket elände hinner inträffa i världen i stort innan historieböckerna stängs vid nyår, men med bara 13 dagar kvar vågar jag sätta halva nästa lottovinst på förutsägelsen att 2016 blev ett av de svartaste åren i utrikespolitiken efter andra världskriget.

Denna evidensbaserade utsaga utesluter inte att 2017 kan bli värre.

Den koncentrerade ondskan i Syrien ska läggas till de pågående krigen i Ukraina, aggressionen mot Baltikum, samt annekteringarna av Krim, Abchazien och Sydossetien för att bara nämna några av de närkonflikter som påverkar Sveriges akuta säkerhetsläge, vid sidan av den smygande splittringen inom EU och västalliansen efter Trumputins katastrofala valseger i USA i november.

Historien gick fort i repris under några höstmånader; när andra sörjde Fidel Castros slutliga avgång mindes jag stämningarna från Kubakrisen i oktober 1962, då pappa sade att det kunde bli krig med anledning av det sovjetiska försöket att göra ön till kärnvapenbas. Om kriget kommer hette broschyren till alla svenska hushåll där man av Kungen och Tage Erlander uppmanades att göra noggranna anteckningar för att komma i åtnjutande av krigsskadeersättning.

Ur den synvinkeln var försvarsminister Peter Hultqvists ledarskap den gångna veckan i frågan om avvärjning av rysk maskirovka på Gotland och i Blekinge en skön kontrast till alliansregeringens hantering av Nord Stream 1. Det som var ABSOLUT OMÖJLIGT i regeringskansliet åren 2008–2009 avklarades 2016 utan ens ett pressmeddelande.

Det må förlåtas oss - vi som i motståndarlägret till Kreml tvingades genomlida uppläxning under ett riksdagsgruppsmöte när frågan föredrogs – om vi idag känner upprättelse i sak. Det som är rätt nu var rätt då. Jag gissar att dåvarande riksdagskollegerna (M) i försvarsutskottet Rolf K Nilsson, Isabella Hökmark och Nils Oskar Nilsson känner detsamma, efter att senare ha hamnat i ”frysboxen” (se min essä En knapptryckares bekännelser i magasinet Neo nr 6/2014).

Deras utfrysning var en ära som inte kom att undfaras mig, ledamot av riksdagens utrikesutskott under åtta år; frostnupen hann man bli ändå.

En del av äran för framgången i Nord Stream-frågan (minns en av politikens grundlagar: It ain´t over ´til it´s over!) tillfaller åtta år senare moderaternas försvarstalesman Hans Wallmark – mannen bakom den snabba moderata svängningen till upprustning och Natomedlemskap - som hållit frågan levande sedan vi tillsammans den 13 november 2009 under den sista dagen besökte det fria Slite, innan schaktandet av djuphamn inleddes. Då hade försvarets sprängkapsel avlägsnats, obegripligt. Kan man tänka sig en mer talande metafor för tron på det kalla krigets slut än Sliteburg 2009, en repris på Sveaborg 200 år senare?

Men historien tar sällan slut. Det kalla kriget kom tillbaka, i en andra version, vilket jag ägnat en bok, Kalla kriget 2.1 – Onda imperiets återkomst. Min analys utgår från att det egentligen aldrig tog slut utan att fortsättningen var en logisk konsekvens av tillsättningen av en KGB-officer vid makten i Kreml efter en liberal parentes.

Alliansregeringens felaktiga gasbeslut hade en trasslig förhistoria (och allt är nog inte berättat) i förutvarande statsminister Göran Perssons relation med den yttersta Putinföreståndaren i ärendet Gerhard Schröder (då tysk kansler, i dag styrelseordförande i Nord Stream 2). I dag har de svenska förlorarna andra namn: Handelsbankens förre chef Lars O Grönstedt för Nord Stream, ambassadör Sven Hirdman, Putinmedaljör i den ryske utrikesministern Lavrovs utrikesråd.

Till vinnarna hör också Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M), som sedan kampen för Baltikums befrielse för ett kvartssekel sedan gentemot alla Putin-versteher i vårt land oupphörligt har förklarat vikten av en hög beredskap mot Kremls manipulationer i närområdet. Med den bakgrunden var det naturligt att han gick före i EU:s arbete för en energiunion som kunde motverka den ryska gasexpansionen, och ännu viktigare – backade upp ett stöd för det halva EU som ställde sig bakom östra Europas motstånd mot Nord Stream 2.

Andra opinionsbildare som har spelat roll inte minst på denna sida är generalen Karlis Neretnieks, Last-man-standing som siste befälhavare på Gotland, Hain Rebas, en gång Estlands försvarsminister, samt överste Bo Hugemark, frontveteran i kampen mot Operation Garbo.

Detta är politik när den är som bäst, ideologisk kamp på marken. Värderingar mot värderingar, svenska värderingar mot utländska intressen. Konfrontation i klar sikt; vi mot dom. Men det gäller inte bara att ha rätt utan också att få rätt. Tack regeringen, oppositionen, ÖB, Säpo, Must, alla onämnbara i UD, FÖ och FOI som har bidragit. Samt inte minst makthavarna i Kreml som i handling har bekräftat våra hypoteser.

MATS JOHANSSON bekämpade Putins aggressionspolitik under åtta år som riksdagsledamot (M) i utrikesutskottet 2006–2014 och fortsätter som ordförande i tankesmedjan Frivärld.

Lästips! Årets sista behandlar ingående myten om hur det aggressiva Nato har inringat ett fredligt Ryssland, ett argument mot svenskt medlemskap som har fått spridning inte bara av ryska troll utan även av kända svenskar. Som framgår av analysen i Strategy Bridge är verkligheten den motsatta; den amerikanska nedrustningen i Europa har mötts av rysk upprustning.

PS. SvD Säkerhetsrådet ser under 2017 fram emot att ta sig an ett annat ont imperium, det som kan komma att utvecklas i Trumpland efter den 20 januari då vinnaren i det amerikanska presidentvalet – en man som förlorade väljarnas stöd med närmare tre miljoner röster (46,2 procent mot 48,3) – slutligen tillträder efter att falskeligen ha svurit presidenteden.