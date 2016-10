Foto: Jessica Gow/TT

Veckans viktigaste kulturkonsumtion:

1. Gary Younges ”Another day in the death of America” (bok).

2. ”Breaking news” (pratprogram).

3. Kassem Mosses ”Disclosure” (kommande album).

Jag tror att journalisten Gary Younge har förärats med årets bästa bokomslag. Eller i alla fall det starkaste. Ty det vågar fullkomligt kontrastera mot innehållet för att understryka vad författaren vill säga.

Det är modigt, subtilt och intelligent. Younge må ha skrivit en bok som handlar om tio dödsskjutningar i USA: han tog på sig en ögonbindel och pekade ut ett datum. Det råkade bli den 23:e november 2013 och på den dagen fick boken utspela sig. Han studerar och följer minutiöst tio amerikanska dödsfall från just det datumet. Vad hände och varför?

Det blev tio berättelser som bildar en betydligt större enhetlig historia om strukturell rasism. Och, just det, omslaget föreställer en kritvit leende 1950-talsfamilj med ett rågblont barn på pappans axlar. ”Another day in the death of America” utgör lika mycket en spegelbild till vad som händer här hemma i Sverige som i Younges hemland Storbritannien.

Det är en fruktansvärt stark och sorglig bok.

Den är det på samma sätt som att absolut ingenting som sker den här veckan går att ta in utan att ha Sverigedemokraternas senaste små hemmafilmer i färskt minne. De där delar av partiledningen lavjar toknazister och fnissande skriker ”die Juden!”.

Som vore det den naturligaste saken i världen.

Att någon partikamrat samtidigt föreslår att – för att förenkla hennes resonemang – samma judar helst inte bör få publicera tidningar gör nästa mening i den här texten så oerhört mycket viktigare än den hade varit för bara några år sedan.

Åh, vad jag älskar punkt två på vår lista: ”Breaking news” med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson! Jag har börjat sätta alarmet på min telefon för att inte råka missa deras pratprogram på Femman. Ibland måste man bara applådera när någon gör en insats som faktiskt har en direkt effekt med stort E.

Filip och Fredrik ägnar undantagslöst en del av varje avsnitt av sin show åt att metodiskt idiotförklara SD samt deras sympatisörer. Man kan förstås tycka att det är ganska många som gör just det. Men hur många av dem/oss når fram?

Jag tror att Hammar & Wikingsson faktiskt gör det.

Inramade av harmlösa freaks, geeks och ”Idol för tama ankor” så bashar programledarduon nynazister och quislingar med en kronisk avslutningsrad om hur vi till varje pris bör ta avstånd från SD.

Svenska medier har inga bättre avsändare än de här två vita humorherrarna för att få åtminstone någon att rannsaka sin politiska ego- och naivism.

Så hurra för ”Breaking news”!

Den tyske technoproducenten Kassem Mosses varma och inkluderande album ”Disclosure”, som hamnade på den här spontana listans tredjeplats, skulle vi egentligen kunna lämna därhän just i dag men jag väljer att nämna den för att den i sin eklektiska omfamning av funk från precis hela världens alla hörn är vad jag personligen verkligen behöver för att, well, överleva den här helgen.