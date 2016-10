Italienska banktoppar i krismöte efter ECB-krav

Italiens finansminister Pier Carlo Padoan har kallat till sig några av landets banktoppar i dag för att diskutera möjligheten att sälja fyra småbanker som räddades från konkurs förra året.

Italiens finansminister Pier Carlo Padoan (arkivbild). Foto: Jean-Christophe Bott/AP

Enligt den italienska tidningen Il Messaggero har UBI Banca visat intresse för att köpa tre av de fyra bankerna, men Europeiska centralbanken, ECB, ska under helgen ha sagt nej till den affären. Enligt tidningen ska ECB ha krävt att UBI tar in 600 miljoner euro i nytt kapital, medan UBI bara gick med på att ta in 400 miljoner euro.

– Mötet är planerat till måndag eftermiddag. Det finns bara en punkt på dagordningen: Att finna en lösning för de fyra bankerna, säger en anonym källa till nyhetsbyrån.

Annons X

Andra källor säger till nyhetsbyrån att sammanträdet är mer av ett rutinmöte