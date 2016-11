It-bubblor och skandalmodeller – minns du folkaktierna?

Bank i 90-talskrisens epicentrum

Foto: Emma-Sofia Olsson

Åttiotalets låne- och fastighetsfest fick ett abrupt slut alldeles i början på 1990-talet och i centrum av krisen låg Nordbanken, idag Nordea.

Plötsligt gjorde verkligheten sig påmind för 80-talets låne- och fastighetshajar. En internationell lågkonjunktur, en fallande inflation och fastighetspriser som tvärt vände nedåt var starten på en lång kris för det svenska banksystemet. Finansbolagets Nyckelns inställelse av betalningarna var den slutliga nålen som slog hål på ballongen. Fastighetspriserna rasade och bankernas kreditförluster rusade.

En stor aktör under denna kris var Nordbanken, idag Nordea, som blev uppköpt av PK-banken 1990, men där verksamheten i den fusionerade banken fortsatte under varumärket Nordbanken. För att inte banken, som sedan också slogs ihop med Gota-banken, helt skulle gå omkull pumpade staten in 65 miljarder kronor. Koncernchef Rune Barnéus fick avgå, och fick 17,5 miljarder för besväret. 1993 blev banken helt statligt genom att den övergick till bankstödsnämnden.

Krisen igenom fick Nordbankens aktieägare bittert se aktien rasa. En av de mörkare börsdagarna var den 27 september 1990, då aktien rasade nära 17 procent.

Ras: Nordea/Nordbanken –17 procent, 27 september 1990.