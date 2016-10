Israel stoppade båt till Gaza

Fartyget Zaytoun-Oliven, som seglar för The Women's Boat to Gaza, skulle ha anlänt till Gaza på onsdagskvällen, enligt organisationen Freedom Flotilla Coalition där svenska Ship to Gaza ingår och som har bidragit till uppdraget.

I den internationella aktivistgruppen finns 13 kvinnor, bland andra V-politikern Jeannette Escanilla och musikläraren Emma Ringqvist samt Mairead Maguire från Nordirland som fick Nobels fredspris 1976 och den sydafrikanska gayaktivisten Leigh-Ann Naidoo som deltog i OS 2004 i volleyboll.

Syftet med resan var att bryta blockaden mot Gazaremsan. Den israeliska bordningen på eftermiddagen drygt 60 sjömil från Gaza ska ha gått lugnt till. Precis som vid tidigare tillfällen tas fartyget till den israeliska hamnstaden Ashdod.

– Tidigare erfarenheter säger att de kommer att gripas och eventuellt delges någon form av brottsmisstankar. De kommer att hållas kvar ett tag, men det har aldrig tidigare lett till rättsliga efterspel, säger Staffan Granér på Ship to Gaza till TT.

Nu inväntar Freedom Flotilla Coalition besked vad som kommer att hända med aktivisterna och advokater i Israel anlitas.