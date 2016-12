Israel kallar hem ambassadörer

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Foto: ABIR SULTAN/TT

Initiativet till FN-resolutionen togs av Egypten, men Egypten backade efter hård press från Israel och USA:s tillträdande president Donald Trump. Flera av säkerhetsrådets tillfälliga medlemmar – Nya Zeeland, Malaysia, Venezuela och Senegal – såg då till att det ändå blev en omröstning.

Netanyahus talesman David Keys säger att de båda ambassadörerna nu kallas hem för samråd med premiärministern.

Ett planerat besök i Israel av Senegals utrikesminister, som skulle ha ägt rum om tre veckor, har också ställts in av Netanyahu, enligt Keys.

Han har också instruerat landets utrikesdepartement att avbryta alla stödprogram till Senegal.

Det var in i det sista oklart hur USA skulle agera under omröstning. USA, en av de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd, som hade kunnat lägga in sitt veto valde att lägga ned sin röst. Resolutionen antogs därmed genom att 14 av de 15 medlemsländerna röstade ja.

Västbanken och östra Jerusalem ockuperas av Israel. Där lever i dag omkring 630 000 israeliska bosättare, enligt nyhetsbyrån AFP:s beräkning.