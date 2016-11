Iskallt mellan Trump och media: ”Dumbommar”

Han har valts till världens mäktigaste ämbete, men det hackar och hostar i förhållande till medierna. Förutom en intervju med CBS "60 Minutes" har han hållit sig undan och han för krig via sociala medier. När The New York Times rapporterade att världens ledare ringer blint till Trump Tower och försöker få tag i den blivande presidenten går han till motattack via Twitter:

"Australien, Nya Zeeland och flera. Jag är alltid tillgänglig för dem. @nytimes är bara upprörda för att de ser ut som dumbommar i sin bevakning av mig", skriver han.

Australia, New Zealand, and more. I am always available to them. @nytimes is just upset that they looked like fools in their coverage of me.