IS tar på sig knivmord på 16-åring i Tyskland

IS påstår sig ligga bakom ett knivmord i Hamburg. Bilden togs under en stor terroristjakt i staden Chemnitz i oktober. Foto: Hendrik Schmidt/TT

IS påstår via propagandakanalen Amaq att ”en soldat tillhörande den Islamiska staten” låg bakom knivattacken den 16 oktober i Hamburg. Enligt Amaq utfördes dådet efter uppmaningar från terrorgruppen att attackera medborgare i länderna som deltar i de internationella koalitionerna som bekämpar IS i Irak och Syrien.

En 16-årig pojke dödades under attacken. Också en 15-årig flicka som befann sig på platsen med pojken knivskars.

De senaste månaderna har flera misstänkta terrordåd inträffat i Tyskland. Om IS ligger bakom attacken i Hamburg innebär det att terrorgruppen för första gången varit inblandad i ett dåd som krävt dödsoffer i landet.

Annons X