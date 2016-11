IS-regler om skägg och sexslavar

IS-vänliga demonstranter. Foto: STR / TT / NTB Scanpix

Jämfört med andra terrorgrupper är IS unikt, då IS har tagit stora landområden som den sedan hållit och försökt att administrera. När nu terrorgruppen trycks tillbaka i områden kring storstaden Mosul kan dokumentation hittas över vilka regler IS satte upp, och hur gruppen försökte styra befolkningen.

En röd och rosa broschyr som nyhetsbyrån Reuters hittat utanför Mosul innehåller 32 frågor och skakande och tragiska svar om hanteringen av kvinnliga fångar.

"Icke muslimska fångar kvinnor kan tas som konkubiner", står det bland annat med hänvisning till de kvinnor som hålls som sexslavar.

"Flickor som inte kommit in i puberteten kan tas som konkubiner. Du får inte ha penetrerande sex men du kan fortfarande njuta dem", är en annan regel.

Ett häfte avhandlar passande längd och form på männens skägg, och definierar det som "hår som växer i ditt ansikte och dina kinder".

Ett fem sidor tjockt häfte – med bilder av guldarmband och diamantringar på omslaget – tar upp den muslimska plikten att ge allmosor. I den tidigare IS-styrda byn Shura utanför Mosul har mycket noggrant förda register hittats där extremisterna antecknat hur stora allmosor olika bybor lämnat, om personen ägde guld, en bil eller annan egendom samt deras löner.

En stor affisch på en annan ort bär rubriken "Varför jag bör förstöra min parabolantenn". Under listas 20 sådana orsaker, mestadels uppbyggda på satellit-tv-programmens moraliska förkastlighet.

Orsak nummer åtta lyder: "Därför att satellitkanaler visar berättelser om kärlek och nakna kvinnor och har ett opassande språk."

Nummer tio: "Därför att satellitkanaler normaliserar män som är feminina och veklingar."