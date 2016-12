Ryska flyganfall tvingar IS på flykt

– Intensiva ryska räder sedan i går (lördag) kväll har tvingat IS ut ur Palmyra, timmar efter det att jihadisterna återtog kontrollen över staden, säger Rami Abdel Rahman på oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) till nyhetsbyrån AFP.

De ryska stridsflygplanen har genomfört fler än 60 bombräder som sammanlagt dödade omkring 300 IS-anhängare, enligt Rysslands försvarsdepartement.

Under lördagen intog IS stora delar av världsarvsstaden Palmyra, enligt SOHR, som bevakar kriget från Storbritannien. Nu tycks regimstyrkor stödda av Syriens allierade Ryssland alltså ha trängt tillbaka jihadisterna.

IS intog Palmyra första gången i maj 2015, men tvingades i mars i år bort från staden, som är världsberömd för sina arabiska och romerska fornlämningar.

Omkring 20 mil nordöst om Palmyra fortsätter striderna runt IS självutropade huvudstad al-Raqqa. Under lördagen tillkännagav den kurdisk-arabiska alliansen SDF att insatsen för att ta tillbaka al-Raqqa har gått in i sin andra fas, med målet att ta kontroll över områden väster om staden.

SDF har stöd av USA, som i helgen meddelade att man förstärker sin militära närvaro i Syrien med 200 personer.