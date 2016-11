Döda kroppar hängs på elstolpar, människor halshuggs för att de har SIM-kort och tonåringar tvingas bära självmordsbälten. Terrorgruppen IS grymheter överträffar varandra i Mosul. Det kan tolkas som jihadisternas dödsryckningar – i alla fall i Iraks näst största stad.

Irakisk polis slår sönder en vägg till ett före detta fängelse använt av IS i Hamam al-Alil, cirka en mil söder om Mosul. Foto: Marko Drobnjakovic/AP

GENÈVE När Ravina Shamdasani vid FN i fredags läste upp den hittills mest detaljerade och blodisande rapporten om vad som pågår inne i Islamiska statens bristande hjärta trodde vi knappt att det var sant.

Grymheterna överträffar nu varandra – en knapp månad sedan offensiven av irakiska armén med stöd av kurdiska peshmerga och amerikanskt flygunderstöd inleddes för att befria Mosul.

Här är några exempel på vad de alltmer trängda jihadisterna gjort den senaste veckan:

I tisdags sköt IS 40 civila som anklagades för förräderi och samarbete med irakiska styrkor. De kläddes i orange kläder märkta med den röda texten ”förrädare och irakiska agenter”. Sedan hängdes deras kroppar på elstolpar runtom i staden.

Samma kväll sköts en 27-årig man i centrala Mosul för att han använde ett SIM-kort till en mobiltelefon. Och i onsdags sköts 20 civila i Mosul och hängdes på elstolpar med lappar med texten ”använde mobiltelefoner för att läcka information till irakiska säkerhetsstyrkor”.

I onsdags skickade IS ut tonåringar och småpojkar med självmordsbälten, kallade ”kalifatets söner”, på Mosuls gator. Jihadisterna lade ut en video som visade fyra barn mellan 10 och 14 år som sköt ihjäl fyra personer anklagade för att spionera för irakiska armén.

Att IS nu står inför vad som verkar vara ett snart utplånande i Mosul och Irak betyder inte att de är borta ur världens hotbild.

I måndags hittade irakiska styrkor ett underjordiskt fängelse i Mosul där 961 fångar hölls under fasansfulla förhållanden. Flertalet hölls i fångburar som var en halv kvadratmeter och bar spår av tortyr och svält.

IS har börjat använda kemiska vapen. Minst fyra personer har dött efter att ha inandats svavelrök efter att IS sprängt en svavelfabrik i luften. IS har placerat svavel och ammoniak på platser där civila bor för att de ska dödas av giftiga gaser vid attacker.

Till dessa hemskheter ska läggas kidnappade kvinnor som nu ”distribueras” till IS-krigare för att följa med dem ut på slagfältet, desertörer som halshuggs och människor som drivs från sina hem och tas som mänskliga sköldar. Plus överfyllda massgravar som nu börjar upptäckas. Vid en jordbruksskola har över hundra kroppar hittats. Andra har dumpats vid en cementfabrik, i Tigrisfloden och i brunnar.

Staden Qaraqosh föll i IS händer 2014 och återtogs nyligen av Iraks regeringsstyrkor. På bilden ses en irakisk soldat inspektera förödelsen vid en kristen kyrka. Foto: Felipe Dana/AP

Det som sker kan beskrivas som ett verklighetens skräckkabinett, men också som Islamiska statens dödsryckningar i Iraks näst största stad. Mosul har ockuperats av jihadisterna sedan juni 2014, då de utropade sitt ”kalifat” efter att ha jagat irakiska armén på flykten.

Nu är deras dagar räknade i staden – och därmed också i Irak. De är extremt hårt klämda och reagerar då med vad som blivit deras adelsmärke: brutalitet bortom begriplighet.

Näst på tur står Raqqa i Syrien, IS huvudort, där hårda strider och stor blodspillan också är att vänta. Men att IS nu står inför vad som verkar vara ett snart utplånande i Mosul och Irak betyder inte att de är borta ur världens hotbild. De jihadistiska terrordåden i västvärlden har just nu bedarrat något, vilket kan vara tecken på att kampen mot IS på slagfältet bär frukt.

Men det finns två stora faror kvar – som kan förvärras när Mosuloffensiven går in i slutskedet. Många hämndlystna jihadister kommer att försöka slinka ut med flyktingströmmen och ta sig västerut. Och återvändande IS-krigare kan försöka fortsätta terrorn på hemmaplan.

Extremismen lever också vidare i hjärtat av Europa, såsom vi såg för exakt ett år sedan vid terrordåden i Paris. Terrorn är sannolikt inte över, även om Mosul befrias.