IS bjuder flyktingar på mat för att värva terrorister

Flyktingar ivid en tillfällig förläggning Erding, Tyskland. Foto: Tobias Hase/AP

Enligt Europols rapport finns det också IS-terrorister som låtsas vara asylsökande bland Tyskland en miljon flyktingar. Tyska polisen har vid flera tillfällen i år gripit asylsökande som de misstänkt var i färd med att planera attacker.

Flyktingar utförde också två mindre terrorattacker i Tyskland i somras, som IS hävdade att de låg bakom.

– En del jobbar ensamma, några inspireras av andra attacker och somliga återvänder från krigszoner. Andra kommer till Europa som rena terrorteam, sade den tyska inrikesministern Thomas de Maizière i en intervju med Guardian i september.

Tyska myndigheter har hundratals exempel på att jihadister försökt rekrytera flyktingar, enligt Europolrapporten.

”En verklig och omedelbar fara är att delar av den syriska flyktinggruppen är sårbar för radikalisering i Europa, och utgör ett specifikt mål för dem som rekryterar. Man tror att det finns en grupp jihadister som reser runt i Europa just för detta ändamål”, skriver Europol.

Eftersom IS just nu är pressade och har förlorat territorier i både Syrien och Irak har de mindre möjligheter att träna terrorister direkt, enligt polisorganisationen.

”Som ett resultat av detta verkar det som att IS ändrat sin strategi när det gäller våldsamma jihadister, från att ”träna upp” soldater till att i ”coacha” fram terrorister som i första hand är självlärda”, skriver Europol.

Daniel Koehler, chef för GIRDS – det tyska institutet för radikalisering och avradikaliseringsstudier – bekräftar trenden. Koehler arbetar med åtgärder för att förhindra radikalisering.

– Tyska salafister och jihadister har i allt högre grad sett potentialen för att rekrytera på flyktingförläggningarna. De bedömer att flyktingarna, som är traumatiserade och frustrerade och bär på ett hat mot Assad-regimen och ett potentiellt hat mot den västerländska kulturen, är en perfekt bas för rekrytering, säger Koehler.

Han beskriver hur jihadisterna bedriver olika former av socialt arbete för att rekrytera potentiella terrorister.

– De erbjuder gratis språklektioner, studier av Koranen, bönemöten, gemensam matlagning och andra aktiviteter riktade mot muslimer. Så småningom börjar de blanda in sin ideologi, säger Koehler.

Han tycker dock att Tyskland har ett bra system för att integrera flyktingar. Koehler tränar personal på flyktingförläggningar i att upptäcka och avvärja radikaliseringsforsök. Han är också med och utvecklar avradikaliseringsprogram.

– Vi har nu en bättre screeningprocess och kommunikation mellan olika myndigheter. Det finns mycket att göra och vi har begränsade resurser, men Tyskland har ett bättre system än något annat land, hävdar Koehler.

Ett flyktingboende i Emmerich där den misstänkte för terrorattacken i Berlin ska ha bott. Foto: Martin Meissner/AP

Redan för ett år sedan uttryckte den tyska regeringen oro över att islamistiska extremister rekryterar nyanlända flyktingar. De bjuder in flyktingar till sociala sammanhang som grillfester eller fotbollsmatcher, och införlivar dem gradvis i radikala rörelser, sade tyska myndigheter till Wall Street Journal i slutet av 2015.

– De börjar med att säga att de ska hjälpa dem att leva i enlighet med islam. Den islamistiska agendan, som är målet, kommer senare, sade chefen för säkerhetspolisen i Hamburg, Torsten Voss, till tidningen.

I början av november i år sade tyska myndigheter till CNN att hotnivån i landet var högre än någonsin. Terrorhotet sades komma både från IS-celler som fanns redo i Tyskland och självradikaliserade individer eller ensamvargar.

IS har haft ett starkt fokus på att rekrytera terrorister i Tyskland och Storbritannien, enligt tidigare IS-krigaren och rekryteraren Harry Safro, som intervjuades av The New York Times i september. Han sitter för närvarande i fängelse i Tyskland.

IS har ett system där de använder sig av mellanhänder – så kallade ”rena män” – för att instruera ensamvargar som vill utföra terroristattacker, enligt Safro.

Tyska myndigheter har tidigare under året gripit flera misstänkta terrorister på flyktingförläggningar. Tre män greps i början av september, misstänkta för att vara IS-soldater. De tre ska ha kommit med samma båt som flera av de män som låg bakom terrorattackerna i Paris och Bryssel.

”Allt tyder på att organisationen som förde de tre männen till Tyskland är samma som också låg bakom Paris-attackerna”, sade den tyska intrikesministern Thomas de Maizière vid en presskonferens.

Även i Norge sker rekryteringsförsök på flyktingförläggningar enligt norska säkerhetspolisen, PST.

– I kölvattnet av det ökade antalet asylsökande som kom till Norge under hösten 2015, har vi sett tecken på att organiserade extrema islamister i Norge har närmat sig vissa förläggningar. Det är förmodligen i rekryteringssyfte, säger PST:s kommunikationsdirektör Trond Hugubakken. Han vill inte ge några konkreta exempel, men säger att flyktingförläggningarna och migrationsverket är medvetna om faran att flyktingar kan utsättas för rekryteringsförsök.

Till SvD säger Säpo att man är medveten om risken för rekryteringsförsök:

”Vårt uppdrag är bland annat att hitta och reducera hot mot Sverige. När det gäller asylärenden är Säkerhetspolisen remissinstans och utreder de ärenden som Migrationsverket skickar till oss. En utredning genomförs endast i de fall där individen i fråga befaras kunna utgöra ett säkerhetshot. Det är Migrationsverket som fattar beslut i ärendet”.

Text: Christina Pletten

Denna text har tidigare publicerats i Aftenposten