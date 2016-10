Iphone 7 sämst i batteritest

Apples Iphone 7. Foto: Carl Bredberg

Genom en rad tester anpassade för att efterlikna daglig användning jämfördes Iphone 7 med Samsung Galaxy S7, HTC 10 och LG 5. För internetanvändning via 3G nådde Iphone 7 i testet 615 minuters användning, strax under LG och Samsung och ytterligare en bit under HTC 10, som klarade 790 minuter.

Men det var samtalstiden, också via 3G, som verkligen förvånade testarna. Medan HTC-telefonen klarade 1.859 minuter, LG 1.579 minuter och Samsung 1.492 minuter, räckte Iphone 7 bara till 712 minuter - mindre än halva tiden hos sämsta konkurrenten.

Värt att notera är att Iphone 7 är en mindre telefon än de andra. Batterikapaciteten anges till 1.960 mAh (milliamperetimmar), att jämföra med HTC 10:s 3.000 mAh.