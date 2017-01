Intresset för resor till USA rasar efter Trumps tillträde

En analys av antalet sökningar på resor till USA visar att intresset nästan halverats sedan Donald Trump tillträdde som president. Foto: Fredrik Sandberg/TT

"Det är tydligt att Donald Trump just nu totalt har sänkt USA:s varumärke som turistmål. Svenska folket vänder just nu helt klart blickarna mot andra resmål. Det är också tänkbart att väldigt många affärsresor till USA just nu ställs in eller inte blir av alls på grund av osäkerheten kring visum", säger Kristoffer Rengfors, marknadschef på Flygresor.se i ett pressmeddelande.

Företaget har analyserat cirka 2,5 miljoner flygsökningar gjorda på Flygresor.se och i Flygresors app. Sökningarna som är analyserade har skett under första helgen efter Donald Trumps tillträde som president, under andra helgen efter hans tillträde samt samma tidpunkter ett år innan han tillträdde som president.

Resultatet visar på en "brutal" minskning i intresset att resa till USA, skriver Flygresor.se. Under Donald Trumps första helg som president hade andelen sökningar till USA minskat med 43 procent mot året innan. En helg senare var minskningen uppe i 47 procent jämfört med för ett år sedan.

"När Trump blev vald till president såg vi en tillfällig ökning i intresset att resa till USA. Vår analys var då att USA hade fått mycket utrymme i media och att det avspeglades sig i intresset för landet som resmål. Nu får USA återigen väldigt mycket utrymme i media, men det är uppenbart att svenska folket inte alls lockas i samma utsträckning av det nya USA som Donald Trump bygger", säger Kristoffer Rengfors i pressmeddelandet.

Att intresset för USA sjunkit så kraftig under året betyder också att landet inte längre återfinns bland de 20 populäraste länderna när svenska folket söker efter flyg. Så lågt har intresset för att resa till USA aldrig varit under den tid som Flygresor.ses statistik sträcker sig, tillbaka till 2007.