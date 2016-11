Intensiv jakt på väljarnas stöd

Opinionssiffrorna i den amerikanska delstaten visar att det är nästan helt jämnt mellan kandidaterna, enligt Real Clear Politics sammanställning.

Medier beskriver deras båda kampanjer under torsdagen som en katt- och råttalek där presidentkandidaterna sicksackade mellan talen och varandra för att locka väljarnas röster.

– Ni måste få alla ni känner att gå och rösta, sade Clinton till sina anhängare i Raleigh, där hon fick sällskap av sin tidigare rival Bernie Sanders och "Happy"-sångaren Pharrell Williams.

Under fredagen åker Trump till New Hampshire, Ohio och Pennsylvania, medan Clinton tar sig an Ohio och Michigan.