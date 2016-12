Intensiv jakt på okänd gärningsman

Den enda misstänkte, en 23-årig pakistansk asylsökande, släpptes sent på tisdagen i brist på bevis, vilket ledde till oro över att det finns en mördare på rymmen i ett land i chock som försöker bearbeta det inträffade.

Tysklands inrikesminister Thomas de Maizière kommenterade frisläppandet.

– Vi kan inte utesluta att förövaren fortfarande är på fri fot, sade han en intervju med mediebolaget ZDF.

Tolv personer omkom när den polskregistrerade långtradare plöjde in i folkmassan på marknaden i centrala Berlin.

Tjugofyra skadade är fortfarande kvar på sjukhus, varav 14 i kritiskt tillstånd, enligt de Maizière.

Motivet till dådet är fortfarande okänt, enligt de Maizière som tillade att det inte råder några tvivel om att det handlade om en attack. Han sade också att utredarna arbetar med flera parallella spår

Terrorrörelsen IS påstår via ett av sina propagandaorgan att "en IS-soldat" inspirerats att genomföra dådet efter organisationens uppmaningar att slå till i väst. Det fanns inga bevis för att IS ligger bakom det inträffade, ingen gärningsman har heller identifierats med kopplingar till terrororganisationen.