Intels vinst översteg förväntningarna

Bolaget uppger dock att nettovinsten föll till 3,56 miljarder dollar, eller 73 cent per aktie, under fjärde kvartalet, jämfört med 3,61 miljarder och 74 cent per aktie motsvarande tid förra året.