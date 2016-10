Den amerikanska processorjätten uppger att nettovinsten steg till 3,4 miljarder dollar, eller 69 cent per aktie, under tredje kvartalet, jämfört med 3,1 miljarder och 64 cent per aktie motsvarande tid förra året.

Intel väntar sig däremot att omsättningen det fjärde kvartalet kommer att vara sämre än väntat och aktien tappade 5,3 procent i efterhandeln på tisdagen.