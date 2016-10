Ingves uppmaning: Växla in gamla mynt och sedlar

Det rasslade till ordentligt av mynt mot kontorsdisk när Riksbankschef Stefan Ingves under måndagen besökte Forex Bank för att växla in sparbössan. Strax före hade han presenterat de nya 100- och 500-kronorssedlarna inför en samlad presskår, och visat upp den nya 1-, 2- och 5-kronan. Nu skulle Ingves sätta in gamla mynt på bankkontot.

– Vi vet ju att de flesta svenska hushåll har ungefär 800 kronor i syltburkar, spargrisar och lådor. Alla de mynten blir ogiltiga nästa år, och det bästa de kan göra då är att använda mynten så att de inte blir av med pengarna, uppmanar Stefan Ingves.

Efter den 30 juni 2017 blir de gamla 100- och 500-kronorssedlarna, samt 1-, 2- och 5-kronorna ogiltiga. Stefan Ingves har förhoppningar om att merparten av dem före dess ska ha lämnat sparbössor och gömda vrår i svenska hem.

Riksbankens chef Stefan Ingves visar upp de nya mynten och sedlarna under en pressträff på Riksbanken i Stockholm. Foto: Anders Wiklund/TT

Men det är långt ifrån alla hushåll som följer Riksbankens tidsplan. Tidigare i år blev det stopp för de gamla 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna i handeln. Omkring en femtedel av sedlarna beräknas fortfarande finnas ute i omlopp. Det är framför allt de mindre valörerna som ännu inte har samlats in. Extra svårt har Riksbanken för att håva in mynten.

När den gamla 50-öringen drogs in 2010 fick Riksbanken bara tillbaka omkring var tredje mynt.

– I det här fallet är det rimligt att anta att vi får in en större andel, men hur mycket mer är ännu för tidigt att säga, uppger Stefan Inges.

En allt större del av bankkontoren har dock slutat med kontanthantering. För att underlätta för konsumenter att hitta närmaste plats för myntinlämning har Riksbanken därför tagit fram en så kallas myntkarta.

Måndagens släpp av nya sedlar och mynt innebär att hela den nya sedelserien nu har nått handeln. Det är en viktig hållpunkt för det största sedelutbytet i modern tid.

– Vi gör detta för att den sedelserie som vi har haft har ungefär 30 år på nacken. Vi behöver förnya, ändra och förbättra säkerhetsdetaljerna så att sedlarna blir svårare att förfalska, säger Ingves som tror att sedelutbytet kommer att ytterligare minska mängden fysiska sedlar och mynt i omlopp.

I Sverige minskar nämligen sedelmängden, till skillnad mot i många andra länder. Den svenska sedelmängden beräknas ha nått sin topp för fem år sedan. Sedan dess har mängden minskat från drygt 100 miljarder till 60 miljarder.

– Det är helt unikt i världen. Det är rimligt att anta att sedelbytet innebär ytterligare en push för att gå över till elektroniska transaktioner, säger Stefan Ingves.

Den nya 2-kronan. Foto: Anders Wiklund/TT

De nya mynten och sedlarna De nya sedlarna och mynten 100-kronorssedeln: Pryds av skådespelerskan Greta Garbo på framsidan och av Stockholmsmotiv på baksidan. Sedeln har säkerhetsdetaljer såsom säkerhetsband och en bild på en filmrulle som skiftar färg. 500-kronorssedeln: Pryds av operasångerskan Birgit Nilsson på framsidan och motiv från Skåne på baksidan. Säkerhetsdetaljer såsom säkerhetsband och G-klav som skiftar färg. 1-kronan och 2-kronan: De nya mynten är nickelfria kopparmynt samt mindre och lättare än de nuvarande mynten. Pryds av kung Carl XVI Gustaf. 5-kronan: Det nya myntet är guldfärgat och pryds av Carl XVI Gustafs initialer på framsidan.