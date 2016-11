Sitter kvar ett tag till Foto: Geert Vanden Wijngaert

Det blir inget nyval i Danmark.

Här breaking news i danska Politiken:

Efter komplicerade förhandlingar har minoritetsregeringen Venstre idag sytt ihop en statsbudget för 2017.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale, der blandt andet betyder lavere afgift på biler, en fastfrysning af grundskylden og flere udlændingestramninger.

Vad gjorde att Dansk Folkeparti köpte paketet?

Dansk Folkeparti, der har fokuseret på udlændingestramninger, flere betjente og boligydelsen til pensionister, sætter også flere aftryk. Ifølge formand Kristian Thulesen Dahl er partiet kommet igennem med alle de syv krav på udlændingeområdet, som det gik ind til forhandlingerne med, blandt andet strammere regler for ophold i Danmark og en nødbremse, der giver mulighed for at afvise asylansøgere ved grænsen. 480 millioner afsættes til boligydelsen til ældre, ligesom der oprettes en ny og kortere politiuddannelse.