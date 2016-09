Ingen Oscarsnominering till Ohlin

Lisa Ohlins "Walk with me" var en av tre filmer som kandiderade om att bli det danska bidraget till den kommande Oscarsgalan. Men både Ohlins film och Thomas Vinterbergs "Kollektivet" fick alltså se sig besegrade av Martin Zandvliets "Under sanden" när Det Danske Filminstitut presenterade landets Oscarskandidat på måndagen.

"Under sanden", som hade svensk biopremiär i april, handlar om en grupp unga tyska krigsfångar som efter andra världskrigets slut tvingas desarmera minor nedgrävda av nazisterna på den danska västkusten.