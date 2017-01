Ingen medalj för Sverige i kock-VM: "Besvikelse"

Alexander Sjögren kramar om Hampus Risberg. Det räckte dock inte till pallplats – slutresultatet för Sverige blev sjunde plats.

Det blev inget guldsegervrål som Alexander Sjögren hade utlovat. Det blev inte heller silver eller brons för Sverige. Det var dock oerhört jämnt i toppen när Bocuse d’Or avgjordes under onsdagen. Sverige lyckades dock ta en sjundeplats i detta inofficiella kock-VM – vilket i årets stenhårda konkurrens anses godkänt. USA tog guldet genom Mathew Peters på restaurangen Per Se i New York som ägs av deras lagledare Thomas Keller. Skandinavien tog övriga pallplatser med Norges Christopher William Davidsen från Caya Restaurant i Trondheim som silvermedaljör och Island på bronsplats genom Viktor Andrésson från Grillið Hótel Saga i Reykjavík.

Två specialpriser delades ut – men inget till Sverige. Ungern vann pris för bästa fatpresentation och Frankrike fick ett specialpris för den veganska rätten. Mer än 60 länder ville kvalificera sig men endast 24 av dem kom till finalen i franska Lyon.

I årets tävling fanns flera utmaningar som gjort det hela mycket svårtippat. I den stora fatpresentationen skull kockarna kombinera kyckling med skaldjur på franskt manér och när det gäller tallriksupplägget var temat i år för första gången helveganskt.

En av Alexander Sjögrens tävlingsrätter.

Inför prisutdelningen ville jurymedlemmen och Sveriges Bocuse d’Or-president Henrik Norström inte tippa slutresultatet.

– I år har det varit fler osäkra faktorer än vanligt som juryn måste ta hänsyn till, men jag tycker att Sverige, Norge, Finland och Island ändå sett starka ut tillsammans med Ungern och inte minst USA, menade Henrik Norström.

Sverige coach Jonas Lundgren håller med:

– Det blir avgörande hur jurymedlemmarna bedömer de nya smakupplevelserna på den veganska rätten, men intressant nog verkar det som att alla har satsat på ett slags skogstema i smakerna.

För Alexander Sjögren väntar nu ett nytt liv med sambo och giftermål fram i midsommar. Nu får det vara slut på tävlandet, menar han. Men just nu känner han bara tomhet efter mer än femtusen timmars hårdträning i mer än ett halvår.

– Men jag är verkligen supernöjd med min prestation, det var så nära hundra procent man kan komma, säger Alexander Sjögren till Svenska Dagbladet.

– Jag ville verkligen upp på pallen, det är en stor besvikelse – men just nu känns det mest surt att vara utanför de sex främsta.

Vad har du lärt dig?

– Enormt mycket, jag har utvecklat mig själv både som människa och matlagare, det är en otrolig förmån att få ta tid med att utforska råvaror som jag gjort – att riktigt få borra ner sig i en broccoli, eller vad det nu är. Lika fantastiskt har det varit att lära känna sig själv, hur mycket man kan klara av när man pushar sig själv till max.

Vad är det första du ska göra när du kommer hem?

– Sova och sova i min egen säng. Jag har ju bott i en kappsäck i snart ett och ett halvt år. Sedan ska det bli kul att laga riktig mat hemma i mitt eget kök – det blir säkert husmanskost, jag längtar till en rotmos med fläsklägg.

Kommer du laga mer vegetariskt nu också?

– Ja, absolut, jag har verkligen fått upp ögon för hur fantastiska smaker man kan locka hur grönsaker och annat vegetariskt.

Så du kanske ska öppna en vegorestaurang?

– Javisst, varför inte, det är ju helt rätt i tiden, titta bara på den gamla guldvinnare i Bocuse, Mathias Dahlgren, som öppnar vegetariskt nu i februari. Men en restaurang ska det bli i alla fall, troligen i Malmö, jag får börja leta lokal när jag fått komma hem och har vilat ut.

De tio bästa länder i Bocuse d’Or 2017 1. USA 2. Norge 3. Island 4. Ungern 5. Frankrike 6. Finland 7. Sverige 8. Australien 9. Belgien 10. Danmark

De tidigare medaljörerna 2015 1. Örjan Johannessen – Norge 2. Philip Tessier – USA 3. Tommy Myllymäki – Sverige 2013 1. Thibaut Ruggeri – Frankrike 2. Jeppe Foldager – Danmark 3. Noriyuki Hamada – Japan 2011 1. Rasmus Kofoed – Danmark 2. Tommy Myllymäki – Sverige 3. Gunnar Hvarnes – Norge 2009 1. Geir Skeie – Norge 2. Jonas Lundgren – Sverige 3. Philippe Mille – Frankrike 2007 1. Fabrice Desvignes – Frankrike 2. Rasmus Kofoed – Danmark 3. Franck Giovaninni – Schweiz 2005 1. Serge Vieira – Frankrike 2. Tom Viktor Gausdal – Norge 3. Rasmus Kofoed – Danmark 2003 1. Charles Tjessem – Norge 2. Franck Putelat – Frankrike 3. Claus Weitbrecht – Tyskland 2001 1. François Adamski – Frankrike 2. Henrik Norström – Sverige 3. Hakon Mar Örvarsson – Island 1999 1. Terje Ness – Norge 2. Yannick Alleno – Frankrike 3. Ferdy Debecker – Belgien 1997 1. Mathias Dahlgren – Sverige 2. Roland Debuyst – Belgien 3. Odd Ivar Solvold – Norge 1995 1. Régis Marcon – Frankrike 2. Melker Andersson – Sverige 3. Patrik Jaros – Tyskland 1993 1. Bent Stiansen – Norge 2. Jens Peter Kolbeck – Danmark 3. Guy Van Cauteren – Belgien 1991 1. Michel Roth – Frankrike 2. Lars Erik Underthun – Norge 3. Gert Jan Raven – Holland 1989 1. Léa Linster – Luxemburg 2. Pierre Paulus – Belgien 3. William Wai – Singapore 1987 1. Jacky Fréon – Frankrike 2. Michel Addons – Belgien 3. Hans Hass – Tyskland