Advent i Berlin. Jennifer Lawrence har vaknat upp till skisserna av en stad. Skuggade kupoler mot blyertsgrå himmel. Sotade fasader, slarvigt tecknade grenverk. I ett hotellrum på tredje våningen häller den 26-åriga skådespelaren upp dagens första kaffe och drabbas av en plötslig insikt:

– Jag kommer att förfalla, säger hon. Ingen är älskad för evigt. Det är intervjuer med mig överallt, mina foton syns ständigt. Jag tror att folk kommer tröttna på mig och inse att jag bara är irriterande.

Du vann en Oscar. Det kan ingen ta ifrån dig.

Annons X

– Haha, min mamma har gjort det. Hon tog min Oscar ifrån mig bokstavligt talat. Den är hemma hos henne i Kentucky.

Jennifer Lawrence är här för att prata om nya filmen Passengers. En romantisk science fiction-thriller som utspelar sig på en rymdfarkost mellan jorden och fjärran galax. Två av rymdfärjans femtusen nedsövda passagerare – spelade av Jennifer Lawrence och Chris Pratt – vaknar upp nittio år före ankomst. De hinner förälska sig innan rymdromansen blir ett överlevnadsdrama.

– Min plan var att återvända till att göra indiefilmer, säger Jennifer Lawrence. För att påminna både mig själv och andra var jag kommer ifrån. Men det här manuset var för bra för att tacka nej till. Jag kunde inte lägga ifrån mig det.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Filmen bjuder på vad vi väntat oss: figurkramande rymddräkter, oväntade meteorregn och ”Do you trust me?”-repliker levererade under viktlösa hand i hand-hopp ut i universum. Kärleksscenerna var en utmaning för Jennifer Lawrence.

– Chris Pratt är gift och det var första gången som jag skulle kyssa en gift man. Det var en märklig upplevelse. Jag försökte lugna nerverna med sprit och blev riktigt full inför sexscenen. Jag hade ångest när jag kom hem från inspelningen och tänkte ’Vad har jag gjort?’. Jag vet att det är mitt jobb, men jag kunde inte säga det till mina känslor.

Hotel Adlon, Unter den Linden. Under kristallkronorna samsas en spännande samling gäster: en åldrad grosshandlare i rullstol, knäfilt och kravatt nickar till i väntan på servitören. En svartklädd madame – knälång klänning, blodrött läppstift och page – hälsar en väninna välkommen med kindpussar i luften. I baren tar en ung gentleman, polo, blond lugg, runda metallglasögon, emot samtal i stationär telefon.

Samtidigt har jag rumpa och bröst och det går inte att dölja.

Tre våningar upp – i en hörnsvit med utsikt över Brandenburger Tor – slår Jennifer Lawrence sig ner i en viktoriansk sammetsfåtölj och berättar om skådespeleriets roll i hennes liv.

– När jag skådespelar förlorar jag mig i stunden och är helt i min egen värld, säger hon. Jag känner inte smärta till exempel, om något gör ont. Jag känner inte kyla, om det är kallt. Enda gången jag känner mig säker och njuter av tillvaron är på en filminspelning.

Som huvudrollsinnehavare i filmer som The Hunger Games, American Hustle och Joy är hon sin generations största Hollywoodstjärna. Hon Oscarbelönades för dramat Silver Linings Playbook och när Forbes listade Hollywoods bäst betalda skådespelerskor hamnade hon på förstaplats med sina 46 000 miljoner dollar. Hon beskriver sig som en arbetsnarkoman.

Jag önskar att det lanserades en ny kroppstyp som kallades ’normal’.

– Att ta det lugnt är det värsta jag vet. Jag blir deprimerad, inte avslappnad. Men jag arbetar på det. Jag hänger med kompisar och dricker vin. Speciellt nu sedan jag blivit vän med Mila Kunis och Ashton Kutcher som bor två hus längre ner på min gata. Jag går dit oinbjuden hela tiden. De är nog trötta på mig nu.

Född i Kentucky upptäcktes Jennifer Lawrence under en familjesemester i New York som 14-åring. Hon slog igenom med Oscarnominerade indiedramat Winter’s Bone 2010 och följde upp med Hollywoodfilmen X-Men 2011. Sedan dess har hon belönats med tre Golden Globe-priser, ytterligare tre Oscarsnomineringar och en BAFTA-statyett. Hon förklarar att Hollywoodlivet har förändrat hennes självbild.

– Vi har vant oss vid de smala kroppsidealen till den grad att när det kommer någon som jag, med en normal kropp, så säger folk ’Vi älskar att du är kurvig’. Det är galet. Jag kör pilates varje dag och tränar mer än en vanlig person. Jag önskar att det lanserades en ny kroppstyp som kallades ’normal’.

Jennifer Lawrence har – efter att ha dejtat Coldplays sångare Chris Martin förra året – kopplats samman med Darren Aronofsky under hösten. Paret träffades via ett jobbmöte när den 47-åriga regissören bjöd hem henne till sin New York-lägenhet, öppnade en flaska vin och läste upp manuset till sin kommande film från början till slut. Jennifer Lawrence tackade ja direkt.

– Jag har ingen särskild kill-typ, berättar hon. Jag tror inte på det eftersom mönster är djävulens verk. Om jag jämför mina expojkvänner så är alla väldigt olika.

Vid sidan om skådespeleriet har Jennifer Lawrence blivit en av Hollywoods främsta modeikoner. Sedan 2014 är hon ansiktet utåt för Diors globala kampanjer.

– Dior är ett feminint och vackert modehus, säger hon. Så du ser mig inte i några slampiga klänningar på röda mattan längre. Nu försöker jag förkroppsliga Dior-kvinnan. Samtidigt har jag rumpa och bröst och det går inte att dölja.

De senaste åren han hon stulit showen på röda mattan med både kläder och uppförande. Efter att ha snavat på klänningen på Oscarsgalan två år i rad är hon medveten om hur det ser ut.

– Nu har det gått från att vara charmigt till att bli irriterande. När jag ramlade andra gången på Oscarsgalan tänkte jag ’Fuck, folk kommer tro att jag fejkar’. Jag hade tänkt exakt samma sak om det var någon annan som trillade på klänningen två år i följd.

Hon förklarar att det är oönskad uppmärksamhet. Helst av allt vill hon bara vara ifred.

– Jag försöker inte att bli en GIF. Jag försöker inte bli citerad på Twitter. Jag försöker bara skådespela.