Ingen ände på Örebros kris

Örebro har inte tagit en trepoängare sedan mötet med Leksand den 1 december. Det fick Örebroledningen att agera. I torsdags sparkades tränarna Johan Tornberg och Lasse Ivarsson – och lite senare på eftermiddagen presenterades Niklas Sundblad som huvudcoach och Petri Liimatainen som assisterande. Niklas Eriksson, som hämtades till Örebro i december, blir dock kvar som tredjelänk i ledarstaben.

Redan på fredagskvällen tog den nya duon, som 2014 förde Ingolstadt till seger i den tyska hockeyligan, plats i Örebros bås.

Men det gav alltså ingen omedelbar effekt, då närkingarna inför hemmapubliken förlorade den första drabbningen i back-to-back-mötet med serieledande Frölunda.

Örebro kom dock ut och spelade med mycket energi samtidigt som Frölunda drog på sig flera onödiga utvisningar i första perioden. Och efter knappt halva perioden skar Örebros Daniel Viksten in framför kassen och gjorde matchens första mål efter en läcker passning från kedjekompisen Martin Johansson.

– Jag och Martin brukar kunna hitta varandra bra. Sen hade jag lite flyt, pucken gick in i en konstig båge, sade Viksten i periodpausen till C More.

Målskytten fick också ett gott första intryck av nya tränarkonstellationen i båset:

– Det känns bra. Han (Niklas Sundblad) kommer in med väldig energi, skriker och pushar oss hela tiden.

Men Frölunda vände matchen i andra perioden. Först kvitterade Robin Figren när han sopade in pucken bakom Örebromålvakten Julius Hudacek. Och några minuter senare tryckte John Nyberg iskallt in 2–1 till gästerna.

Örebrotränaren Niklas Sundblad var ändå ganska nöjd efter andra perioden.

– Bra match och bra fart. Vi måste sätta puckar på mål och se till att trycka upp intensiteten, sade han till C More.

I stället fastställde Frölundas Nicklas Lasu slutresultatet 3–1 efter en riktig indianpass från hemmaförsvaret, nio minuter in i tredje perioden.