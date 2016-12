Inga extremistiska motiv bakom dåd mot moské

Foto: Ennio Leanza/AP

GENÈVE Den 24-årige gärningsmannen trängde sig in i ett islamiskt center i Zürich under bönestunden vid 17-tiden på måndagen. Han började skjuta omkring sig och tre män från Somalia och Eritrea skadades. Därefter flydde han från platsen, men hittades några timmar senare död under en bro i vad som beskrivs om “ett uppenbart självmord”.

– Han hade skjutit sig med samma pistol som han använde i moskén, sa Christiane Lentjes Meili, chef för kantonala polisen i Zürich vid en presskonferens på tisdagen.

Hon betonade dock att polisen hittills inte funnit några kopplingar mellan dådet och högerextremism, radikalisering, extrem islamism eller terrorgruppen Islamiska staten. Gärningsmannen, som var schweizare med rötter i Ghana, hade inte heller någon känd bakgrund med psykiska problem. Polisen fanns dock en mängd ockulta föremål samt knivar i hans hem nära Zürich, där han uppges ha levt ensam. Han arbetade i en affär, men hade sagt upp sig i fredags.

– Vi vet inte ens varför han valde att bege sig till moskén, sa Christiane Lentjes Meili.

Däremot finns en annan obehaglig omständighet. På söndagen, dagen innan gärningsmannen attackerade i moskén, knivhögg han en vän till döds i en lekpark i Schwamendingen nära Zürich. Polisen kunde koppla mordet till mannen som dömts för en cykelstöld sju år tidigare. Sedan i måndags morse jagade polisen honom och genomsökte hans lägenhet utan framgång.

Vid 15-tiden fick de fram nya bilder på mannen men hann inte upp honom innan han två timmar senare trängde sig in i moskén och började skjuta. De tre skadade uppges nu vara utom livsfara, men frågor kan komma att ställas varför polisen inte hann gripa honom innan det nya dådet begicks. Däremot förnekades att moskéattacken har någon koppling till måndagens dåd i Berlin.

– Nej, vi ser ingen koppling mellan attacken i Zürich och vad som har hänt i Berlin, sa Christiane Lentjes Meili.

Det finns en oro i Schweiz, liksom i flera andra europeiska länder, för en terrorattack med koppling till radikal islamism eller högerextremism. Julmarknaderna i Zürich, Montreux och Lausanne bevakas noggrannare än tidigare år. Vid FN:s Europahögkvarter i Genève har säkerhetskontroller skärpts med extra genomlysning av bilar och bagage sedan ett par veckor. Därför reagerade många med oro vid dådet i Zürich, som dessutom skedde vid ungefär samma tid som attacken i Berlin.