Informationen vi tar in får en dator att krascha

Gör: Forskningschef på Center for Compassion and Altruism Research and Education vid Stanford University. Grundare av nyhetsbrevet Fulfillment Daily, samt skribent i Harvard Business Review och Psychology Today. Har också börjat arbeta på Yale med att implementera program för emotionell intelligens.

Ålder: 39 år.

Familj: Man och en tvåårig son.

Bor: Madison, Connecticut i USA.

Aktuell: Med boken ”The happiness track” (i svensk översättning ”Lev lyckligare”).