Därför bör 65-åringar vaccinera sig

Vaccinering av en äldre person. Foto: TT

Det är influensa A (H3N2), den influensasort som väntas dominera i år och som speciellt hotar människor över 65 år, som oroar.

Folkhälsomyndighetens rapport bygger på inhämtade siffror fram till och med vecka 49 (11 dec) och talar om att åldersgruppen över 65 år står hittills för 63 procent av alla inrapporterade fall av influensa A.

Jämfört med vecka 48 har antalet fall fördubblats. Samtidigt har 34,5 procent av Sveriges befolkning över 65 år redan vaccinerat sig.

– Vi brukar landa på cirka 50 procent innan säsongen är över. Rekommendationen från WHO (Världshälsoorganisationen) är dock att 75 procent av befolkningen i det åldersskiktet ska vaccinera sig, berättar AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten

Vaccinet som finns mot influensan ska vara gångbart:

– Vi har konstaterat en bra matchning mellan det befintliga viruset och det som finns i vaccinet, säger AnnaSara Carnahan.

Det tar cirka två veckor för kroppen att bygga upp ett skydd efter vaccineringen. Efter uppskattningsvis tre månader börjar skyddet att avta.

Att influensasäsongen tar fart så här års hänger ihop med flera faktorer.

– Det är många faktorer som spelar in. Som luftfuktighet, temperatur, att droppar i luften från hostande och nysande människor sprider sig längre i luften när det är torrt och kallt. Men också att vi är inomhus och umgås mer. Hur immunförändringar under årets gång också påverkar är en annan teori som inte är utredd fullt ut, säger AnnaSara Carnahan.

Människor över 65 år, gravida samt personer med känd sjukdomsbild är extra sårbara för influensan.

Immuniteten hör samman med vilka influensatyper man träffade på som barn

Paradoxalt nog var äldre människor bättre rustade mot svininfluensan när den slog till 2009.

– Immuniteten hör samman med vilka influensatyper man träffade på som barn. Just svininfluensan hade likheter med influensor som fanns för många år sedan, berättar AnnaSara Carnahan.

Varför vaccinerar sig ändå inte många äldre?

– Det kan vara så att man inte ser sig som en riskfylld person eller att man tror att man klarar sig själv ändå, säger AnnaSara Carnahan.

Åldersfördelningen i Sverige visar att åldersgruppen över 65 år står för 63 procent av alla rapporterade fall av influensa A. Av fallen i åldersgruppen personer 65 år och äldre har majoriteten av fallen rapporteras bland personer i åldrarna 85–94 år.

Åldersgruppen 65 år och äldre har även flest antal fall i relation till befolkningsmängden med 23,8 fall per 100 000 invånare.

Personer i åldrarna 40–64 år samt barn 0–4 år har en betydligt lägre incidens (epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid) på under fem fall per 100 000 invånare, uppger Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.