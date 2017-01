Fotografen Lennart Nilsson har gått ur tiden, 94 år gammal. SvD:s bildchef Joakim Ståhl minns en outtröttlig och nyfiken fotograf.

Foto: Björn Larsson Ask

Under många år har han varit den svenske fotograf som absolut flest känt till. Med sina, för tiden, helt unika bilder i boken Ett barn blir till blev han en världskändis och publicerades i stora tidningar världen över. Han har vunnit alla de stora priserna; Hasselbladspriset, Picture of the year, ICP´s Infinity awards, World press photo och belönats med Emmy awards flera gånger och är dessutom hedersdoktor vid ett antal universitet.

Jag var då en relativt färsk bildredaktör på SvD och fascinerades av hans outtröttlighet, noggrannhet och energi.

För mig har hans bilder från tiden som bildjournalist på Se och Life alltid varit de som berört mig mest. Han var en engagerad berättare som lyckades komma människor nära. Han reportage om barnmorskan i Arjeplog, om Frälsningsarmen eller hans Stockholmsbilder är fantastiska.

Annons X

Jag hade en gång förmånen att få arbeta tillsammans med honom när han fotograferade kulhålet i Gustav II Adolfs kläder som kungen bar när han dödades i slaget vid Lützen, 1632. Jag var då en relativt färsk bildredaktör på SvD och fascinerades av hans outtröttlighet, noggrannhet och energi. Han tog fram tusentals bilder och vi satt under många dagar och valde innan han var nöjd.

När jag senare stött på honom i olika sammanhang har jag alltid imponerats av att han, trots hög ålder, behållit sin energi, nyfikenhet och berättarlust.

Just kombinationen av journalistisk nyfikenhet och berättarlust parat med en fascination och lust till ny teknik och forskning tror jag är det som gjort honom så unik.