Immigranter tros ha drunknat i Karibien

Enligt brasilianska UD har de försvunnas anhöriga inte hört ifrån gruppen sedan den 6 november och det finns inga spår efter deras båt.

Medieuppgifter gör gällande att de nu försvunna ska ha betalat tusentals dollar till människosmugglare för att med deras hjälp försöka ta sig in i USA.

Att ta sjövägen till USA är ovanligt för brasilianer. Det vanligaste är att skaffa turistvisum och flyga in eller att ta sig in landvägen via Mexiko.

Annons X

Många av dem som vill ta sig till USA gör det i hopp om att få ett bättre liv, inte minst ekonomiskt. Brasiliens ekonomi är illa däran och arbetslösheten ligger på närmare 12 procent, motsvarande nära 12 miljoner människor.