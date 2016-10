Ilsken Gardell efter ABB-beskedet: ”Ett naivt beslut”

Christer Gardell är inte nöjd med dagens ABB-besked. Foto: Karin Nilsson

ZÜRICH ABB:s storägare Christer Gardell är avspänd men irriterad när SvD Näringsliv får tag på honom på tisdagsmorgonen. Det har gått ett par timmar sedan gryningsbeskedet från ABB att styrelsen inte tänker stycka upp bolaget och sälja ut kraftdivisionen Power Grids, som Gardell förespråkat. Därmed är månader av infekterad dragkamp mellan företagsledningen och Ceviangrundaren över.

Är du besviken?

– De signaler som sänts ut har pekat på att det skulle gå i den här riktningen. Jag har varit med några år, och kände vartåt det lutade, säger Christer Gardell.

Det är ett felaktigt och olyckligt beslut.

Sedan ger han med en lätt fnysning sin syn på beskedet.

– Det är ett felaktigt och olyckligt beslut. Här har vi ett stort fundamentalt problem i bolaget. Då krävs stora förändringar. Men istället föreslår man bara more of the same. Det är naivt, säger Christer Gardell.

Han säger att det finns potential för en kurs på 35 schweizerfranc per aktie utifrån dagens nivå – särskilt om man knoppar av kraftdivisionen.

– De mer fokuserade konkurrenterna till ABB tjänar mer pengar och har högre värdering. Det är så vi kommer fram till våra 35 franc per aktie. Om ABB presterat och fokuserat som dem hade de inte stått på 22 schweizerfranc, som i dag utan 35 schweizerfranc.

Gardell upprepar sin kritik om att ABBs problem ligger i komplexiteten, och faktum att man har en spretig struktur med flera tungrodda divisioner.

– Vi tror inte att det är en bra struktur. Vi tror inte på konglomeratmodellen generellt. Den är för komplicerad i dagens komplicerade värld. Med mycket byråkrati och tröghet är man inte lika snabb på fötterna som mer fokuserade konkurrenter.

Hur kan du vara så säker på att resultatet blir bättre med uppstyckning, där man kanske mister synergieffekter?

– Det finns tonvis med akademisk forskning som stöder detta. Det säger sig självt. En komplicerad verksamhet som kräver stora skaror på högkvarteret, tröga beslutsvägar och mycket administration är inte ett bra sätt att bedriva affärsverksamhet.

Varför tror du då att ABB-styrelsen valde att inte stycka eller sälja ut Power Grids?

– Det finns alltid en stor oro kring stora förändringar, framförallt på huvudkontoret. Ska man dela upp bolaget är det klart att det hotar en del stabsjobb. Kanske till och med koncernchefens jobb och hans lönekuvert. Det krävs också väldigt mycket arbete från styrelsen. Det tycker inte de med redan fullklottrade agendor är särskilt kul.

Om man styckade upp skulle man slippa många av dessa kringspringande konsulter.

ABB föreslår nu förbättringar och satsningar som ska göra kraftdivisionen mer effektiv. Vad tror du om det?

– Det är så mycket konsultlingo. Det visar att det är en massa rådgivare som springer runt med en massa konsultfantasier. Man förstår nästan inte alla ord som sägs, det är bara en massa konsultfraser. Det är som om tusen konsultprojekt ska gå ihop i någon sorts nirvana.

– Om man styckade upp skulle man slippa många av dessa kringspringande konsulter.

Vad gör du nu då? Vill du ha en styrelseplats?

– Vi har ännu inte fattat beslut om det. Men normalt sett söker vi styrelseplats i de bolag vi går in i.

Så du vill ha en plats?

– Det är det svaret jag ger.

Du har inga planer på att lämna ABB?

– Vi ska ha 35 schweizerfranc. Vi kommer att hålla både ledningen och styrelsen ansvarig för att leverera den potential som finns för att uppnå 35 schweizerfranc. Det är viktigt att aktieägarna trycker på.

Vad är tidsramen?

– Det arbetat började i morse.

Så när ska 35 schweizerfranc uppnås?

– Det får inte ta så lång tid. Inom 18 månader.

ABB:s vd och koncernchef Ulrich Spiesshofer säger i respons till Christer Gardells kritik om naivitet att ”vi kanske inte kommer överens på alla punkter”.

– Det är mycket viktigt att lyssna på alla aktieägare. Vi är helt överens om att 35 schweizerfranc är ett acceptabelt mål, men vi kanske inte är överens om hur det ska nås, säger Ulrich Spiesshofer.