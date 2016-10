Ilska över irakiskt alkoholförbud

– Följderna av alkohol i samhället är stora, och inkluderar depravering, terrorism och sociala problem, säger den shiamuslimska parlamentsledamoten Ammar Toma.

Alkohol serveras sällan på hotell eller restauranger i Irak, men finns att köpa i mängder av små butiker i de större städerna.

Men ett beslut i parlamentet på lördagen förbjuder all försäljning, import och produktion av alla former av alkohol, under hot om motsvarande 74 500–186 300 kronor i böter.

Toma säger också att lagparagrafen är helt i linje med konstitutionen.

– Konstitutionen säger att du inte kan godta en lag som går emot islam.

Men den kristne parlamentsledamoten Yonadam Kanna är av rakt motsatt uppfattning:

– Den här lagparagrafen går emot konstitutionen, som garanterar minoriteters frihet.

Kanna, som tänker överklaga i domstol, uppger att paragrafen kastades in i sista sekunden i ett större lagförslag och överrumplade motståndarna.

– Den här lagen kommer att beröva människor jobbet, konsumtionen av droger kommer att öka och tillväxten i ekonomin kommer att påverkas, säger han också.