Ikonisk tysk trummis död

Den tyske musikern Jaki Liebezeit, mest känd som trumslagare i bandet Can, har avlidit. Enligt bandkamraterna gick Liebezeit bort efter att hastigt ha insjuknat i lunginflammation. "Han somnade in fridfullt, omgiven av sina nära och kära. Vi kommer att sakna honom enormt", skriver Can på sin Facebook-sida.