IF Metall backar LO:s samordning

Anders Ferbe, förbundsordförande för IF Metall anser att lönekraven på 2,8 procent är väl avvägda och kan säkra fortsatta reallöneökningar. Foto: Christine Olsson/TT

IF Metall ställer sig också bakom LO-samordningen som bland annat innehåller en insamlingsmodell med en låglönesatsning om 672 kronor för de som ligger under 24 000 kronor per månad.

Även beslut om mer specifika avtalskrav inom förbundets områden har tagits.

"Efter avtalsrådet kommer de olika förhandlingsdelegationerna att påbörja arbetet med att konkretisera olika avtalskrav, och strax före jul kommer kraven att överlämnas till motparterna" säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe i ett pressmeddelande.