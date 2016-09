IEA skriver ned efterfrågan på olja

Foto: Hasan Jamali/AP

Det framgår av IEA:s månadsrapport för september som publicerades på tisdagen.

IEA räknar med att efterfrågan uppgår till 96,12 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (96,25 i augusti) och 97,32 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (97,50).

Efterfrågan väntas därmed öka med 1,28 miljoner fat per dag 2016 och stiga med 1,20 miljoner fat per dag 2017. Det är nedreviderat med 0,14 respektive nedreviderat med 0,05 miljoner fat per dag från föregående prognos.

Annons X

Inbromsningen blir kraftigare än tidigare väntat tredje kvartalet i år och momentum tappar ytterligare fart under nästa år då de underliggande makroekonomiska förhållandena är fortsatt osäkra, skriver IEA.

IEA spår vidare att utbudet från länderna utanför Opec kommer att vara 56,7 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (56,6) och 57,0 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (57,0).

Opecs utbud ökade med 20.000 fat per dag till 33,47 miljoner fat per dag i augusti, och testar därmed nya högstanivåer då producenterna i Mellanöstern öppnar kranarna.

Kuwait och Förenade Arabemiraten har kommit upp i sina högsta produktionsnivåer någonsin och Irak har höjt utbudet. Saudiarabiens utbud ligger nära rekordnivåer, medan Iran nått sin högsta nivå sedan sanktionerna lyftes. Totalt sett ligger Opecs utbud därmed 930.000 fat per dag över förra årets nivå.

IEA konstaterar att den stora frågan nu är när oljemarknaden ska återgå till balans.

"Med oljepriset på nuvarande nivåer skulle man förvänta sig att utbudet skulle minska och efterfrågan växa kraftigt. Men motsatsen ser ut att ske. Efterfrågetillväxten bromsar in och utbudet stiger. Som en följd stiger oljelagren i OECD-länderna till nivåer som inte setts tidigare", skriver IEA.

På efterfrågesidan är Kina och Indien vacklande, och ekonomisk oro i utvecklingsländer har inte hjälpt till. Oväntade uppgångar i Europa har avtagit och momentum i USA bromsat in betydligt. Därmed har efterfrågetillväxten minskat betydligt tredje kvartalet.

På utbudssidan har investeringarna och produktionen utanför Opec, och i synnerhet i USA, minskat betydligt, men detta har mer än kompenserats för av ökad produktion inom Opec.

Detta läge väntas inte ändras i närtid och utbudet antas därmed överstiga efterfrågan åtminstone under första halvan av 2017.