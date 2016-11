Idolerna bjöd på hits från förr

Även Fredrik Kempe hyllade Jespers framträdande – men Nikki Amini är fortsatt skeptisk.

– Jag har väldigt svårt att hitta det unika med dig som artist, sade hon.

Jesper Petersson var inte den enda deltagaren som splittrade juryn. Greg Curtis och Oskar Häggström fick båda så väl ris som ros för sina nummer på veckans tema "hits från förr".

Bättre gick det för Renaida Braun och Charlie Grönvall som, enligt juryn, fick in varsin fullträff med Aretha Franklins "Resepect" och The Beatles "Come together".

– Det är den perfekta låten för dig, sade Kempe till Grönvall.

– Wow, va du levererade i kväll, sade Jones.

Ännu mer enade var de när det kom till bedömningen av Liam Cacatian. Han sjöng Percy Sledges "When a man loves a woman" och hyllades för sitt kroppsspråk, sin styling och den känsla han levererade.

– Hela framträdandet i sin helhet var hur bra som helst, sade Nikki Amini.

Efter förra veckans stående ovationer lämnade Rebecka Karlssons uppträdande juryn besviken i kväll. De kände inte att hon hade engagerat sig i numret så som hon brukar.

– Jag håller absolut inte med. Jag var lite avslagen i kväll, men jag har antagit den här utmaningen precis som de andra i gruppen och gjort det till mitt eget.

Vem som får lämna programmet denna vecka avslöjas i den sändning som börjar 21.15.