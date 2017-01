Martin Almgren. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

"Unbreakable" är skriven och producerad av Peter Kvint och George Németh och släpps den 29 januari, samma dag som tävlingarna drar i gång i Sandviken och Gävle.

Martin Almgren vann TV4:s talangtävling 2015 och släppte albumet "Can't hold me down" samma år.