Ica blir allt större – trots lägre prisökningar

Ica-chefen Per Strömberg. Foto: Claudio Bresciani/T

Dagligvarujätten Icas ägarbolag Ica-gruppens vinst före skatt steg till 1,3 miljarder kronor för tredje kvartalet, drygt 100 miljoner bättre än samma period i fjol.

– Vi är nöjda med vår egen försäljningsutveckling, säger Per Strömberg och bedömer att Ica-butikerna har tagit marknadsandelar på konkurrenternas bekostnad.

Men tillväxten totalt sett på den svenska marknaden under sommaren och in på hösten var lite svagare än tidigare under året. Framför allt beror det på lägre prisökningar, men även räknat i volym var avtog ökningsfarten, enligt Strömberg.

– Framför allt var det fallande priser på frukt och grönt, och även kaffet, säger han.

Den digitala försäljningen ökar, plus 47 procent, fortare än marknaden i övrigt. Men beställningarna hemma framför datorn utgör fortfarande en väldigt liten del av den totala försäljningen, 1,5 procent, enligt Strömberg. Ica satsar mer på bekvämlighetsprodukter, exempelvis färdiga matpaket. Han ser en tydlig trend att svenskarna lägger mindre tid på matlagning under vardagarna.