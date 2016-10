I veckans medieflöde: Trump tappar stöd inför söndagens tv-debatt

Det amerikanska presidentvalet fortsätter i ett annat stämningsläge efter den första tv-debatten. På söndag kväll har Trump chans att bryta trenden i den andra tv-debatten (9 PM ET).

Clinton leder åter stort

Det är den ansedda valforskaren Larry Sabato som i sin valblogg Crystal Ball ser hur debattkatastrofen för Trump har givit Clinton valvind i ryggen med över 300 elektorer av 270 nödvändiga, som läget före hennes svimning. Men det är många kampanjdagar kvar, två tv-debatter och jämnt i stora stater som Ohio och Florida som Trump fortfarande kan vinna.

Det kan bli Rysslands århundrade

Om Putin med Trumps hjälp lyckas splittra Nato är det Rysslands århundrade vi lever i, tror Anders Åslund i Newsweek. Se även Trumps hyllning till Putin.

I en artikel i Daily Beast tecknas bilden av Trumps ryska kontakter. Se filmen som finns inklippt.

Janerik Larsson, redaktör för bloggen Larsson läser i Svenska Dagbladet, kommenterar USA-valet i ”Tove-TV”, chefredaktören Tove Lifvendahls samtalsprogram Elvakaffet.

Ett fall för psykförsvaret

Kent Ekeroth (SD) är central i arbetet på att destabilisera Sverige, skriver Widar Andersson (S) i Värmlandspressen.

Adaktusson: Ja till Nato

Under rubriken Nej till EU-armé – ja till Natomedlemskap skriver EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) i Borås Tidning.

Finland målland för Kreml

Vems är Östersjön, undrar Charly Salonius Pasternak i Axess Magasin. Ryssland är ute efter att splittra Norden och Baltikum i försvarsfrågorna.

Sverige tränar försvar i Finland

Svenska försvarets Jas Gripen har börjat träna landning på landsväg i Finland, berättar Österbottens Tidning.

Nato intar Sverige

Åtminstone har dess insatschef Farina varit på inspektionsbesök, enligt Försvarsmakten.

Väyrynen odlar konspirationsteori

Det pågår en konspiration i Finland för närmande till Nato, tror den finske Europaparlamentarikern (C) Paavo Väyrynen på sin blogg: ”Finlands utrikes- och säkerhetspolitik verkar leda till bakgrunden som bildas av vissa politiker, företagsledare och officerare i konspiration, som stöds av ledande medier … Flera ekonomiska ledare sätter press på politikerna att stödja Finlands medlemskap i Nato.”

Värynen sätter hoppet till president Niinistö som kan rädda relationen till Ryssland genom att hålla fast vid den gamla politiken från Kekkonen-tiden då ”finlandisering” tystade debatten.

Putins Fan Club växer

Det är inte bara Donald Trump och hans rådgivare Carter Page och Paul Mannafort som har kopplingar till Ryssland. The Economist har listat partierna runtom i Europa med liknande kontakter.

Vem är det som skyddas?

I Storbritannien spekulerar Daily Mail i att det fanns ännu en medlem i den ryska spionringen ledd av Kim Philby, med Guy Burgess, Donald MacLean, Anthony Blunt och John Cairncross som identifierade medlemmar. En domare har nyligen beslutat att namnet i ett dokument i arkiven inte får avslöjas eftersom vederbörande lever.

Citatet

”Ett väldigt dåligt beslut av flera skäl.”

Stig Henriksson (V) kritiserar de rödgrönas beslut att förstärka psykförsvaret genom att ansluta Sverige till Natos övervakning av rysk desinformation, (Sveriges Radio 30/9).

Långläsning

Ännu en studie som beskriver Kremls desinformation har just publicerats av Natos övervakningscenter Stratcom: Next phase in the Russian information warfare av Keir Giles.

Tittartipset! Mattias Göransson, chefredaktör för tidskriften Filter, gör sitt bästa för att jämställa diktaturen Rysslands desinformation med svenska myndigheters och mediers Rysslandsrapportering – se honom i debatt mot Allan Widman (L) och Svensk Tidskrifts chefredaktör Amanda Wollstad i Sveriges Television..

För den historiskt intresserade rekommenderas Sveriges Televisions dokumentär om Murens fall.

PS. På Natobloggen sågar Aaron Korewa Lennart Palms argumentation i Svenska Dagbladet mot Bringéus utredning. Och på samma sajt utreder överste Ulf Henricsson vad otillräcklig försvarsförmåga innebär.