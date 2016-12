I veckans medieflöde: Navalny, Hirdman och Tracz

Den ryska dopingskandalen leder till att internationella tävlingar i Sotji ställs in. Vem vill tävla mot dopade konkurrenter?

Försvarsminister Peter Hultqvist gick segrande ur striden mot Nord Stream. Foto: Janerik Henriksson/TT

BILDEXTRA: Se Navalny – innan det är för sent…

Den ryske oppositionsledaren Alexej Navalny ställer upp i nästa presidentval, enligt nyhetssajten Meduza.

Mera goda nyheter från Ryssland: Dopingskandalen har skördat sitt första offer, ett inställt internationellt mästerskap i Sotji, rapporterar Meduza.

Annons X

Trumputins lögner vinner

Runtom i väst tas nu nya initiativ för att motverka FakeNews, Trumputins vapen för att vinna informationskriget mot väst. FirstDraft listar konkreta insatser, men om de hjälper mot asociala medier som Facebook och Twitter kan betvivlas. Där sprids fortfarande lögnerna; många twittrare i väst tror att jorden är platt och Obama afrikan.

Trumpland: Inget händer om Kreml anfaller

Inte kommer Trump att försvara Baltikum, tror en recensent i New York Review of Books, apropå Natogeneralen Richard Shirreffs bok 2017: War with Russia

Hultqvist fördömer Kreml

Desinformationsoffensiven från öster är ett hot mot Sverige, skriver försvarsminister Peter Hultqvist i julnumret av Vårt Försvar.

Hirdman i kampanj mot sanktionerna

Ambassadören och Putinmedaljören Sven Hirdman fick obegränsat utrymme hos P1-pratarna Nordegren och Epstein i tisdags för att kritisera regeringens hållning och försvara Kreml när det gäller både EU:s sanktioner och annekteringen av hamnarna i Slite och Karlshamn.

Estland: Ny PM vill rensa upp efter Kremls favorit

Den nye regeringschefen Jüri Ratas (C) lovar att satsa mer på försvaret och trygga den västliga linjen i säkerhetspolitiken. Hans partiföreträdares avtal med Kremls maktparti är ett problem liksom Saavisars egna affärer, enligt en intervju med Hufvudstadsbladet.

Skärpta sanktioner mot Magnitskijs mördare

Glädjande nyheter från både Estland och USA i veckan, enligt William Browders kampanj mot Putin. I Estland antogs ny lagstiftning av ett enigt parlament om bannlysning av alla som haft med mordet på Sergej Magnitskij att göra, i USA vidgades gällande lagstiftning till att omfatta hela världen sedan kongressens båda kamrar sagt ja och president Obama inom kort skrivit under.

Ett motsvarande initiativ i Europaparlamentet har undertecknats av 51 ledamöter från fem partigrupper, bland dem EPP:s Gunnar Hökmark, Lars Adaktusson och Christofer Fjellner.

Stora delar av IS e-arkiv erövrat

Hundratusentals dokument från IS datorer på erövrat territorium ska analyseras, enligt uppgifter i Intelnews.

Citatet

Ryska medier varnar för nazister och islamister i förening i Ukraina, berättar Disinformation Review.

Långläsning

Det gäller att nå exponerade publiker innan den ryska lögnpropagandan får fäste, enligt en ny studie om informationskriget från Rand.

Tid även att läsa Mats Wiklunds intervju med Richard Swartz i Axess, av vilken framgår att det inte är en slump att de auktoritära strömningarna vinner mark i det östra Europa där medelklassens liberalism aldrig hann få fäste för demokratin.

Tittartips: Nunnor och Tracz

Helgernas kontemplation kan med fördel förläggas till en biograf som visar det prisbelönta polska dramat Agnus Dei, regi: Anne Fontaine, som berättar den sanna historien om nunnorna i ett kloster som blev våldtagna av ryska soldater mot slutet av andra världskriget med en rad graviditeter som följd.

Se även Frivärlds chef Katarina Tracz i samtal om osäkerhetsläget på Försvarshögskolan.

Hökmark: Sovjetunionens sönderfall var ingen tragedi

Belavezja-överenskommelsen för 25 år sedan bör ihågkommas som inledningen till många människors ökade frihet från förtryck, skriver Gunnar Hökmark, MEP (M), i Svensk Tidskrift.

Ryssland: Fängslad för twitter

Landsförräderiet har blivit en epidemi, åtminstone i Krasnodar, enligt Moscow Times.

Ljug inte om Moberg, Nato-motståndare

Martin Tunström slår i Barometern fast att Vilhelm Moberg stod på västs sida under det första kalla kriget, liksom författarkollegan Eyvind Johnson.

Mediekrönikör: Mats Johansson, författare till Kalla kriget 2.1, som nu finns i pocketversion.

PS. Ett nytt forum för den som vill följa den dagliga försvarsdebatten i svensk press: Idagora.